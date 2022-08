Katy Perry lancia fette di pizza ai fan durante un concerto: il video è virale sui social Durante un’esibizione a Las Vegas, Katy Perry ha lanciato fette di pizza al pubblico. Il video del gesto è diventato virale sui social e ha subito diviso gli utenti, tra chi crede sia un gesto ironico e chi invece lo ritiene solo uno spreco di cibo.

A cura di Elisabetta Murina

Nelle ultime ore è diventato virale un video che riguarda un gesto decisamente insolito di Katy Perry durante un concerto. La cantante si è esibita in un locale di Las Vegas ed è stata immortalata mentre lancia alcune fette di pizza al pubblico. Tanti i commenti degli utenti di social, tra chi ha preso il tutto con ironia a chi invece lo ha ritenuto di pessimo gusto.

Il gesto di Katy Perry a Las Vegas e la polemica sui social

Durante il suo tour estivo, Katy Perry ha fatto tappa per qualche giorno a Las Vegas. In una delle città più folli d'America, la cantante si è esibita in un locale e da dietro la consolle del dj ha iniziato a lanciare fette di pizza al pubblico presente. Un gesto che è prontamente stato immortalato sui social, scatenando migliaia e migliaia di commenti, soprattutto tra gli utenti via Twitter.

C'è chi ha ritenuto il "lancio" un simpatico episodio all'interno di una serata del proprio idolo, e chi invece lo ha considerato solo uno spreco di cibo. "In un momento storico così, lanciare cibo è un gesto veramente irrispettoso", è stato uno dei commenti che ha ricevuto la star dopo che il video è diventato in breve virale, registrando migliaia di visualizzazioni.

La "passione" di Katy Perry per la pizza

Non è la prima volta che Katy Perry viene associata al cibo. Nel 2014, sempre a proposito di pizza, aveva deciso di presentarsi a una festa vestita proprio da "fetta gigante". Non solo: nel 2019 aveva sfilato sul red carpet del Met Gala con un abito a forma di hamburger, con un aspetto decisamente delizioso. Il cibo si è intrecciato anche con la sua carriera, quando il "cartone della pizza" è stato scelto come packaging per la pubblicazione del dvd A Prismatic World Tour Live. E se si considerano tutti questi episodi, non è un caso che la star sia stata scelta da Just Eat UK come testimonial.