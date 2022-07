Mara Venier al concerto di Ultimo si scambia il numero di telefono con un fan: il video da Tik Tok Al concerto di Ultimo al Circo Massimo di Roma c’era anche Mara Venier. La conduttrice è stata immortala sui social mentre scherzando si segna sul cellulare il numero di telefono di un fan nel parterre, che glielo detta cifra dopo cifra.

A cura di Elisabetta Murina

Sono migliaia i fan che domenica 17 luglio si sono radunati al Circo Massimo di Roma per assistere al concerto di Ultimo. Nel pubblico, in prima fila nella tribuna vip vicina al palco, anche la conduttrice Mara Venier, che è diventata la protagonista di un simpatico video su Tik Tok. Ecco cosa ha fatto "Zia Mara".

Mara Venier chiede il numero a un fan al concerto di Ultimo

Mara Venier è arrivata al concerto di Ultimo con largo anticipo. È una grande fan del cantautore romano e, dopo averlo salutato nel backstage immortalando il tutto con una fotografia, ha preso posto in prima fila nella tribuna riservata ai vip, proprio al fianco del palco, dove in molti l'hanno riconosciuta e salutata.

In attesa dell'inizio dello show, la nota conduttrice è stata ripresa da alcuni fan mentre chiede il numero di telefono a una ragazzo nel parterre. Nel video condiviso sui social, infatti, si vede "Zia Mara" dall'alto mentre segna sul suo cellulare le cifre che compongono il numero di telefono del ragazzo in questione, attento a scandire bene ogni numero in modo che niente vada perso. Non si sa chi sia il fan, né tanto meno il motivo per il quale Mara Venier abbia scelto proprio lui, quel che è certo è che la scena ha divertito i presenti e non è di certo passata inosservata.

Mara Venier scatenata al concerto di Ultimo

Dopo due anni di rinvii causa pandemia, Niccolò Morriconi (nome all'anagrafe di Ultimo) si è esibito a Roma, la sua città d'origine. Uno show che ha radunato oltre 70mila fan, registrando il tutto esaurito. Un viaggio musicale nei più grandi successi di Ultimo, classe 1996, che ha raggiunto in breve tempo un grande successo. Mara Venier ha immortalato ogni momento della serata, condividendo poi tutto su Instagram, mostrando la folla del parterre che l'ha subito riconosciuta e salutata a gran voce, oltre che i suoi video mentre canta a squarciagola. "Che concerto ragazzi, grande Niccolò", ha poi scritto pubblicando la foto scattata nel backstage insieme al giovane artista.