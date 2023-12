Kate Micucci di The Big Bang Theory: “Sono stata operata per un cancro ai polmoni. Non ho mai fumato” In un video su TikTok, Kate Micucci ha raccontato che le è stato diagnosticato un tumore ai polmoni e che si trova in ospedale perché si è appena sottoposta a un’operazione per rimuoverlo. “È un pò strano perché non ho mai fumato una sigaretta in vita mia, quindi è stata una sorpresa”, ha spiegato l’attrice di The Big Bang Theory.

Kate Micucci operata per un tumore ai polmoni. L'attrice della popolare serie di Big Bang Theory, nella quale ha interpretato il personaggio di Lucy per diversi anni, ha raccontato su TikTok della diagnosi ricevuta e dell'intervento di rimozione a cui si è appena sottoposta. Mostrandosi ancora in ospedale, ha spiegato: "È davvero strano perché non ho mai fumato una sigaretta in vita mia, è stato una sorpresa".

Kate Micucci operata per un tumore, come sta ora

In un video su TikTok, Kate Micucci, 43 anni, ha raccontato che le è stato diagnosticato un tumore ai polmoni e che si trova in ospedale perché si è appena sottoposta a un'operazione per rimuoverlo. "È un pò strano perché non ho mai fumato una sigaretta in vita mia, quindi è stata una sorpresa", ha spiegato. La diagnosi, quindi, è arrivata all'improvviso e all'apparenza senza sintomi che potessero ricondurre alla malattia. Il lato positivo della situazione è che il cancro è stato individuato subito e questo ha permesso di intervenire al più presto: "La buonissima notizia è che lo hanno scoperto subito e lo hanno rimosso, quindi ora sto bene. Devo dire che è stato un viaggio impegnativo e probabilmente mi ci vorrà qualche settimana per riprendermi, ma tornerà come prima".

Il successo di Kate Micucci grazie a The Big Bang Theory e Scrubs

Nata a Jersey City e cresciuta in Pennsylvania, Kate Micucci si è fatta conoscere dal grande pubblico grazie ai suoi ruoli in due serie di successo, The Big Bang Theory e Scrubs- Medici ai primi ferri. Nella prima ha interpretato il ruolo di Lucy, che negli episodi di avvicina sempre di più al personaggio di Jay. Nella seconda è stata invece Stephanie Gooch nell'ottava e nella non stagione. Nella sua carriera, anche una partecipazione in American Horror Story nei panni della First Lady Jaqueline Kennedy.