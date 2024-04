video suggerito

Karma B, le drag di Ciao Maschio: “Viviamo la tv in modo semplice, ma non ne siamo schiavi” È tornata in tv la nuova edizione di Ciao Maschio!, lo show del sabato in seconda serata, condotto da Nunzia De Girolamo. Ad affiancarla, anche quest’anno le Karma B, le drag queen che in un’intervista hanno parlato di come vivono questo spazio tv. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

È tornato in tv Ciao Maschio!, il programma in seconda serata condotto da Nunzia De Girolamo, in cui la conduttrice si rapporta con ospiti, rigorosamente uomini, con i quali conversare amabilmente di svariati argomenti. Ad affiancarla, anche in questa edizione ci sono le Karma B, il duo di drag queen che introduce quel tocco di intrattenimento e anche divertimento al talk e che, in questa edizione, ha dichiarato di avere ancora più spazio, nonostante altri programmi dedicate al mondo drag sulla Rai, come Non sono una signora, sono durati solo una stagione.

Le Karma B e il loro spazio in tv

Carmelo Pappalardo e Mauro Leonardi, ovvero le Karma B, in una recente intervista in cui gli si chiedeva come avessero reagito al fatto che la loro presenza non fosse stata osteggiata dalla Rai, hanno ribadito che la loro collocazione primaria non è mai stata quella del piccolo schermo:

Onestamente noi viviamo la tv in maniera molto semplice, se c’è qualcosa di carino da fare lo facciamo, altrimenti facciamo teatro, musica e video sui social per esprimerci. Non vogliamo essere schiavi di quella visibilità, anche se ovviamente è importante, ma non è “ad ogni costo”. Quando ci hanno chiamato per la trasmissione ne siamo stati lusingati perché sappiamo di fare qualcosa che ci riesce bene, cioè noi stessi. E abbiamo carta bianca su cosa dire, anzi, spesso ci è richiesto di essere più cattivelle e rompiscatole di quanto siamo.

Karma B, fonte Instagram

La nuova edizione di Ciao Maschio

Nella nuova edizione di Ciao Maschio, il duo ha trovato una nuova dimensione, in cui potersi esprimere e realizzare uno show che sia divertente, leggero, anche attraverso dei giochi che, ormai, sono diventati cardine del programma:

Questa nuova edizione per quanto ci riguarda è la più sfidante, perché anno dopo anno il nostro spazio si è allargato e dal primo anno in cui facevamo solo la chiosa finale di qualche minuto, gradualmente siamo diventate parte integrante del programma. Quest’anno saremo a ruota libera in studio e condurremo anche due giochi social, perché come diciamo sempre: per conoscere davvero un uomo devi spulciare sul suo Instagram!