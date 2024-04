Walter Nudo a Ciao Maschio: “A 12 anni ho pensato al suicidio perché tutti mi bullizzavano”

video suggerito

Walter Nudo è stato uno dei protagonisti della nuova puntata di "Ciao Maschio". Nel corso del programma condotto da Nunzia De Girolamo su Rai1, l'attore ed ex modello ha condiviso un capitolo doloroso della sua infanzia. Nella seconda puntata della trasmissione, che si focalizza sull'esplorazione della mascolinità e delle sue sfaccettature, Walter Nudo ha avuto l'occasione di parlare apertamente delle sfide che ha affrontato crescendo in Italia dopo il suo arrivo dall'estero all'età di otto anni.

Il racconto di Walter Nudo

"Non parlavo bene l'italiano e balbettavo", ha ricordato l'attore, descrivendo come la difficoltà di esprimersi lo portasse spesso alle lacrime. Invece di ricevere sostegno, una sua insegnante lo incitava a piangere davanti ai compagni di classe, che lo deridevano. "In quel periodo ho pensato che il mondo sarebbe stato un mondo migliore senza di me", ha detto Walter Nudo, rivelando pensieri di disperazione che lo hanno portato a considerare il suicidio.

"Piangi davanti a tutti’’, diceva. Gli altri bambini, di questa cosa, ne ridevano. In quel periodo ho pensato che il mondo sarebbe stato un mondo migliore senza di me. Dicevo che ci sto a fare qua? Tutti mi bullizzano, tutti mi deridono, che dovevo fare? Poi c'è stato un clic.

Il racconto di Walter Nudo a "Ciao Maschio" ha evidenziato un aspetto della sua vita, la sua battaglia personale, che è sicuramente qualcosa di inedito e che potrebbe contribuire a stimolare una discussione più ampia, magari anche oltre i confini dello stesso format di Nunzia De Girolamo. La puntata di "Ciao Maschio" nella quale Walter Nudo sarà protagonista è prevista per il 20 aprile.