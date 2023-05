John Beasley è morto, l’attore di Everwood e The Mandalorian aveva 79 anni È morto John Beasley, attore caratterista che aveva recitato nel teen drama Everwood e, più recentemente, nella serie tv The Mandalorian. Aveva 79 anni.

A cura di Stefania Rocco

È morto a 79 anni John Beasley, attore caratterista conosciuto soprattutto per il suo ruolo nel teen drama Everwood. Il decesso è avvenuto a causa di un problema al fegato. Ad annunciare la scomparsa dell’attore, noto anche per il ruolo nella sit com The Soul Man e nel più recente ruolo ottenuto nella serie tv The Mandalorian, è stato il figlio Michael Beasley.

L’annuncio del figlio di John Beasley

Ad annunciare la scomparsa dell’attore è stato il post condiviso dal figlio Mike su Facebook. “Amici… sapete che questa è una parte della vita… ma ciò non lo rende più facile”, ha scritto nella didascalia di uno scatto in cui compare insieme al padre, “Oggi ho perso il mio migliore amico. Dicono che non dovresti mai incontrare i tuoi eroi perché non si rivelano essere chi pensavi che fossero. È del tutto sbagliato. Il mio eroe era mio padre. Grazie di tutto. Spero di averti reso orgoglioso. Ti voglio tanto bene”.

La carriera di John Beasley

Beasley aveva cominciato tardi la sua carriera di attore caratterista. Dopo avere lavorato anni come ferroviere, aveva ottenuto il suo primo ruolo nel film Fuoco incrociato. A partire dal debutto aveva continuato a lavorare per il piccolo schermo, soprattutto nelle fortunate produzioni televisive degli ultimi anni. Dopo avere collezionato alcune apparizioni nella serie Brewster Place, insieme a Oprah Winfrey, aveva continuato a recitare nei film e nelle serie Angel Street, Persone scomparse, Ultime dal cielo, Millennium, CSI e Giudice Amy. La svolta arrivò nel 2002 quando The CW lo scelse per il ruolo di Irv Harper, nonno di Amy (interpretata da Emily VanCamp) in Everwood. Della serie, Beasley è stato anche la voce narrante. Dopo avere preso parte alle 4 stagioni di Everwood, Beasley aveva affiancato Cedric the Entertainer e Niecy Nash nella serie The Soul Man nel ruolo di Barton Ballentine, il padre di Boyce. Per il grande schermo, invece, Beasley aveva ottenuto ruoli nei film Stoffa da campioni, Rudy – Il successo di un sogno, L'apostolo, La figlia del generale, Al vertice della tensione, A testa alta e Anarchia – La notte del giudizio. Negli ultimi anni era invece arrivata la partecipazione a un episodio della serie The Mandalorian.