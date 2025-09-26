Jerry Calà: “Per me Mara Venier rinunciò a lavorare, è stato un grandissimo amore”

Ospite di Nunzia De Girolamo nella seconda puntata di Ciao Maschio, Jerry Calà è tornato a parlare della lunga storia d’amore con Mara Venier, sua compagna per circa sei anni.

Jerry Calà torna a parlare della lunga e significativa storia d’amore con Mara Venier, una delle donne più importanti della sua vita. Ospite di Nunzia De Girolamo nella seconda puntata di Ciao Maschio, che andrà in onda sabato 27 settembre su Rai1, l’attore ha ricordato quella relazione intensa e turbolenta, che comportò per Mara anche pesanti sacrifici, tra cui la scelta di rinunciare al lavoro.

Jerry Calà e l’amore di 6 anni con Mara Venier

La scintilla tra Jerry e Mara nacque nel 1981 sul set del film di Marco Risi Vado a vivere da solo. Dopo tre anni di relazione, la coppia decise di sposarsi a Las Vegas nel 1984. Ma quell’amore, iniziato sotto i migliori auspici, si concluse solo tre anni più tardi, nel 1987, a causa dei tradimenti dell’attore. In studio con De Girolamo, Calà ha ricordato con nostalgia quegli anni: “Mara è stato un grandissimo amore. In quegli anni ebbi un successo incredibile e lei seppe tenermi con i piedi per terra. Anzi, pur avendo già cominciato a fare dei film importanti, rinunciò a lavorare perché pensava che in casa ne bastasse uno a fare questo mestiere”.

Il legame tra Mara Venier e Jerry Calà

Se la loro storia sentimentale terminò in maniera burrascosa, diverso è il discorso per il rapporto umano che li lega ancora oggi. Con il tempo, i due ex coniugi sono riusciti a ricostruire un legame fondato su un profondo affetto reciproco. Mara, anni dopo la separazione, rivelò un episodio emblematico: il giorno in cui, tornati in Italia, avevano celebrato le nozze con amici e parenti, scoprì un tradimento del marito. Rendendosi conto dell’assenza di Jerry, lo trovò nei bagni in compagnia di un’altra donna. Un colpo doloroso, ma che non ha impedito alla conduttrice e all’attore di trasformare quel rapporto in una solida e sincera amicizia.