Incendio al 14º piano di un grattacielo a Rimini, le fiamme partite dall’appartamento di Denis Dosio

A cura di Stefania Rocco

Al 14° piano di un grattacielo nel centro di Rimini si è sviluppato un incendio intorno alle pre 12 del 21 ottobre. Le fiamme, stando alle prime ricostruzioni, sarebbero partite dall’appartamento di un volto celebre del piccolo schermo e dei social network, l’influencer e content creator Denis Dosio. Il rogo sarebbe divampato intorno a mezzogiorno, per fortuna senza gravi conseguenze. Il fuoco avrebbe annerito una parte della struttura e la colonna di fumo sarebbe stata visibile a diversi chilometri di distanza ma senza provocare feriti.

Denis Dosio: “Ho rischiato grosso”

Raggiunto dal Resto del Carlino, Dosio si è detto sconvolto. L’appartamento, ereditato di recente dalla sua famiglia, sarebbe distrutto: “Un disastro, praticamente non è rimasto nulla. Sono ancora sotto shock dopo quello che ho visto. È stato veramente un caso (che Dosio non ci fosse, ndr), bastava che rientrassi qualche minuto prima e mi sarei ritrovato lì quando è successo. Per fortuna non ci sono stati feriti”. Ancora non è chiaro cosa abbia provocato le fiamme: “Potrebbe essere stata una presa elettrica difettosa, ma ancora non c’è certezza. Il fuoco ha distrutto tutta la zona giorno e ha fatto danni in altre stanze”.

Denis Dosio non risiede nell’appartamento andato in fiamme

Dosio ha quindi spiegato di non risiedere nell’appartamento andato a fuoco che sarebbe stato recentemente ereditato dalla sua famiglia. Il giorno dell’incendio, sarebbe arrivato quando le fiamme erano già spente, ancora ignoto di quanto fosse appena accaduto. “Non ci abitiamo ancora. La mia famiglia ha ereditato l’appartamento da poco, io ci vado ogni tanto ma va tutto ristrutturato”, ha spiegato l’influencer. La foto del grattacielo a partire dal quale si è sviluppato l’incendio è stata pubblicata sull’account Twitter dei vigili del fuoco che hanno documentato l’intervento avvenuto intorno alle 12.20 del 21 ottobre. Due squadre di vigili del fuoco hanno evacuato l’intero edificio per evitare danni alle persone presenti. Le operazioni di spegnimento si sono protratte oltre le ore 13.