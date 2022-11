Il tributo di Pink a Olivia Newton John: “Ho avuto il piacere di frequentarla, è stato un onore” Agli American Music Awards Pink si è esibita sulle note di Hopelessly Devoted to You per omaggiare l’attrice Olivia Newton John morta lo scorso agosto, all’età di 73 anni, dopo aver lottato contro un tumore. “Un onore celebrare la vita di una leggenda, scomparsa troppo presto”.

A cura di Gaia Martino

Alecia Beth Moore alias Pink agli American Music Awards ha cantato in onore di Olivia Newton John, la famosa attrice di Grease morta lo scorso agosto all'età di 73 anni. Sul palco del Microsoft Theater, che ha visto i Maneskin trionfare con Beggin nella categoria Favorite Rock Song, Pink si è esibita sulle note di Hopelessly Devoted to You, il brano colonna sonora del film Grease inciso nel '78 dalla protagonista Sandy.

L'omaggio di Pink a Olivia Newton John

Pink agli American Music Awards ha reso omaggio a Olivia Newton John con un'emozionante esibizione sulle note di Hopelessly Devoted yo You dal film Grease, uno dei più grandi successi dell'attrice e cantante morta lo scorso agosto dopo aver lottato contro un cancro. Sul palco del Microsoft Theater, alle spalle di Pink, sono state trasmesse sul maxi schermo le immagini del passato dell'attrice, un caloroso applauso del pubblico ha chiuso l'esibizione.

Il tributo era già stato annunciato da Pink che su Instagram aveva scritto: "Avrò l'onore di celebrare la vita di una leggenda, scomparsa troppo presto. Olivia Newton-John era un'icona con una voce bellissima e una presenza straordinaria, sempre gentile. Non vedo l'ora di onorarla stasera". Prima dello show aveva aggiunto: "Ho avuto il piacere di frequentarla diverse volte, era adorabile come si può immaginare. Era un'icona, ed è un grande onore poterla cantare", le parole riportate dalla CNN.

La morte di Olivia Newton John

Lo scorso 8 agosto è stata annunciata la morte di Olivia Newton John, Sandy per gli amanti di Grease. Fu il marito, John Easterling, a dare la notizia attraverso i suoi profili social. L'attrice da oltre trent'anni lottava contro un tumore al seno: è morta all'età di 73 anni nel suo ranch in Souther California circondata da familiari e amici. La prima diagnosi al seno risaliva al 1992, ma in un'intervista al Guardian dichiarò quanto fosse importante mantenere un approccio positivo nei confronti della vita e della malattia: "Se pensi "povero me" oppure "sono malato", allora starai male".