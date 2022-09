Il nipote di Ricky Martin accusa di nuovo lo zio per molestie: “Ha presentato una nuova denuncia” Ricky Martin si ritrova ancora una volta accusato di molestie sessuali: l’AP news svela i dettagli di una denuncia mossa contro la star a Porto Rico, lo scorso venerdì. “Il nipote Dennis Sanchez l’ha presentata”. Parla anche l’avvocato di Martin.

A cura di Gaia Martino

Arrivano nuove accuse di violenza sessuale contro Ricky Martin: la denuncia, secondo l'AP News è stata presentata venerdì in un distretto di polizia nella capitale di San Juan da un anonimo. Una persona non autorizzata a parlare del caso, si legge, ha confermato che è stato ancora Dennis Sanchez. Solo pochi giorni fa è stata diffusa la notizia che il cantante ha denunciato il nipote per tentata estorsione dopo che lo aveva accusato di aver avuto una relazione sessuale con lui durata 7 mesi e di averlo molestato. La verità era già salita a galla quando il ragazzino aveva deciso di ritirare le accuse: "Non era niente di più di un individuo problematico" aveva spiegato il cantante 50enne che ora però si ritroverebbe di nuovo chiamato in causa dallo stesso.

Dennis Sanchez avrebbe di nuovo accusato lo zio Ricky Martin

Dennis Sanchez starebbe tentando nuovamente di mettere nei guai lo zio. L'Ap News rivela che a San Juan, in Porto Rico, lo scorso venerdì si sarebbe presentato nuovamente il ragazzino, figlio della sorellastra di Ricky Martin, per sporgere la stessa denuncia fatta in estate, poi ritirata. I legali della star ora sono infuriati.

A Deadline l'avvocato di Ricky Martin, Andréu Fuentes, ha descritto le nuove dichiarazioni come "offensive e completamente scollegate dalla realtà". Ha continuato ricordando che le precedenti e uguali accuse erano già state mosse, poi ritirate: "Quando quest'uomo ha precedentemente fatto accuse simili, il suo caso legale è stato ritirato, anche perché lui stesso ha ammesso sotto giuramento che Ricky Martin non lo aveva mai aggredito in alcun modo".

La verità dell'avvocato di Ricky Martin

L'avvocato di Ricky Martin ha spiegato che la nuova accusa sarebbe frutto di una "vendetta", dopo la denuncia per estorsione. "Ora, dopo essere stato citato in giudizio per aver tentato di estorcere il signor Martin, sta tentando di diffondere nuovamente le sue bugie". Andreu Fuentes sostiene che il ragazzino abbia bisogno seriamente di aiuto: "È ora che i media smettano di dare a questo individuo profondamente turbato l'ossigeno della pubblicità e gli permettano di ricevere l'aiuto di cui ha così chiaramente bisogno".