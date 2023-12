Il Ministero della Cultura: “Antonella Clerici ambasciatrice internazionale della cucina italiana” Il Sottosegretario alla Cultura con delega all’Unesco, Gianmarco Mazzi, fa gli auguri ad Antonella Clerici e la propone come ambasciatrice popolare della cucina italiana nel mondo.

Un compleanno da incornicare per Antonella Clerici. La conduttrice italiana compie oggi 60 anni e tra i tanti auguri arrivati dal suo pubblico, così come dai colleghi del mondo dello spettacolo, arriva forse un omaggio speciale, il più importante. La candidatura ad ambasciatrice internazionale della cucina italiana da parte del Ministero della Cultura.

"Vogliamo Antonella Clerici ambasciatrice internazionale"

Gianmarco Mazzi, Sottosegretario alla Cultura con delega all'UNESCO, ha diramato una nota in cui fa sapere la volontà del Ministero della Cultura di candidare Antonella Clerici come ambasciatrice internazionale della candidatura della cucina italiana a patrimonio dell’Umanità:

Buon compleanno alla carissima Antonella Clerici, artista simbolo della Tv italiana. Antonella ha sempre saputo rivolgersi al pubblico conciliando competenza e leggerezza che è un ottimo ingrediente per lo spettacolo. Per questo, vorrei che presto diventasse ambasciatrice internazionale della candidatura della cucina italiana a patrimonio dell’Umanità.

Un grande riconoscimento

Questa idea di candidare Antonella Clerici per questo ruolo prestigioso è indubbiamente affascinante ed è motivata non solo dalla sua lunga e brillante carriera come artista simbolo della televisione italiana ma anche dalla sua capacità di instaurare un contatto con il pubblico in modo unico. È mancata molto alla televisione in quelle due stagioni dove è stata costretta ai box, ma è ritornata alla grandissima grazie al nuovo format "È sempre mezzogiorno". La sua nomina a tutela del patrimonio gastronomico italiano rappresenta sicuramente un ulteriore motivo di orgoglio per l'Italia e un riconoscimento ben meritato per una figura così amata e rispettata nel panorama dell'intrattenimento italiano.