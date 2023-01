Il fratellastro di Elton John si presenta in tribunale con un tridente: foto e motivo del gesto Il fratellastro di Elton John, Geoff Dwight, era atteso in tribunale dopo essere stato trovato in possesso di funghi allucinogeni. Il 56enne, si è presentato con un pesante tridente sulla spalla. Ecco la sua motivazione.

Elton John

Un bizzarro episodio ha visto protagonista il fratellastro di Elton John, Geoff Dwight. Il cinquantaseienne era atteso in tribunale, dove doveva rispondere dell'accusa di avere assunto funghi allucinogeni. Tuttavia, si è presentato con un ingombrante tridente sulla spalla.

Il fratellastro di Elton John trovato in possesso di funghi allucinogeni

Dopo essere stato trovato in possesso di funghi allucinogeni durante una perquisizione della sua casa, avvenuta a dicembre del 2021, Geoff Dwight si è dichiarato colpevole. Oggi, venerdì 20 gennaio, è stato condannato a pagare una multa di 120 sterline (137 euro) e 119 sterline (poco più di 135 euro) di spese. Per questo si era recato in tribunale. Peccato, che si sia presentato con un pesante tridente issato sulla spalla.

Il motivo del gesto bizzarro

Gli agenti della sicurezza, come facilmente prevedibile, gli hanno impedito di entrare nell'edificio con quell'ingombrante oggetto metallico. Ma Geoff Dwight ha spiegato di averlo portato con sé nel caso si fosse reso necessario prestare giuramento. Come riporta il DailyMail, ai giornalisti presenti all'esterno ha dato ulteriori spiegazioni. Mentre lasciava il tribunale, ha dichiarato riguardo all'oggetto portato con sé, a cui sembrava dare un significato religioso: "La Brexit è avvenuta, quindi navighiamo di nuovo in alto mare nel mondo. Se dovessi fare un giuramento, con questo potrei farlo". Il rapporto tra Geoff Dwight e Elton John (all'anagrafe Reginald Kenneth Dwight, ndr) si è ormai sgretolato del tutto, nonostante siano nati dallo stesso padre. Il nodo cruciale del loro allontanamento sembra risiedere non solo nelle scelte di vita di Geoff, ma anche nelle aspre critiche che questo avrebbe rivolto al cantante. In particolare, lo ha accusato di avere denigrato il padre nella sua biografia.