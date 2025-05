video suggerito

Il figlio “nato vecchio” di Floriana Secondi: Domiziano e quella frase sull’erba che spaventò sua madre Domiziano è il figlio “nato vecchio” di Floriana Secondi: la madre, spaventata dalla sua capacità di linguaggio, lo portò dall’esorcista. Il bambino ha lottato contro il bullismo e si è salvato. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

379 CONDIVISIONI condividi chiudi

Domiziano Santini, figlio di Floriana Secondi, vincitrice del Grande Fratello 3, a soli tre anni già sapeva come spiazzare gli adulti con le sue riflessioni: "L'erba sono i capelli del mondo", disse un giorno a sua madre, lasciandola paralizzata dalla paura. Il racconto di Floriana Secondi a Belve lascia spazio per riflessioni interessanti. Se da un lato, una madre non dovrebbe fare altro che rallegrarsi per una capacità di linguaggio e d'analisi così precoce, una come lei, cresciuta nel caos, nell'insicurezza, in un'infanzia negata tra orfanotrofio e violenze domestiche, ebbe paura. Una paura che la spinge a una decisione estrema per non dire folle: portare il piccolo da un prete esorcista.

L'infanzia negata di Floriana Secondi

"È troppo serio, è nato vecchio", ha confessato a Francesca Fagnani durante la sua intervista a "Belve". Parole che racchiudono il paradosso di una madre che, cresciuta troppo in fretta tra dolori indicibili, si è ritrovata spiazzata di fronte a un figlio che sembrava aver saltato l'infanzia per nascere già adulto. Per capire Domiziano bisogna prima comprendere da quale tempesta è nato. Floriana Secondi non ha avuto un'infanzia normale. Le sue confessioni a "Belve" hanno svelato un passato fatto di orrori: "Mia madre era una prostituta, è cresciuta in un bordello, aveva tanti problemi, e anche mia nonna". Una famiglia segnata dalla prostituzione, dalla tossicodipendenza, dalle violenze.

"Di abusi fisici ne ho vissuti tanti, me li ricordo. Di botte tantissime, dalla mattina alla sera, anche sigarette spente sul corpo, porto ancora addosso i segni", ha raccontato, ripercorrendo i motivi che l'hanno portata a crescere per 14 anni in un orfanotrofio. Una vita che l'ha segnata nel profondo, forgiando quella corazza di esuberanza e irruenza che l'ha resa celebre al Grande Fratello. È da questo passato incandescente che è nato Domiziano nel 2008, frutto dell'amore con Mirko Santini, l'uomo che Floriana ha sempre definito "l'amore più grande della mia vita". E forse è proprio da questa sovrapposizione di dolore e amore intenso che è emersa l'anima antica di Domiziano, come se il bambino avesse assorbito nel grembo materno non solo i geni, ma anche tutte le esperienze, le ferite, le battaglie di sua madre.

Domiziano come Floriana: sensibile e rispettoso

C'è un filo invisibile che lega Floriana e Domiziano, un'eredità emotiva che trascende le generazioni. "Quando sentivo gli altri bimbi piangere li consolavo, mi veniva forza per loro e soffrivo di meno io", ha raccontato Floriana parlando della sua infanzia in orfanotrofio. Una maturità precoce, una capacità di prendersi cura degli altri che sembra essersi trasmessa geneticamente al figlio.

Domiziano, descritto da chi lo conosce come "sensibile, riflessivo, rispettoso", ha mostrato fin da piccolo quella stessa empatia, quella stessa capacità di vedere oltre il dolore immediato. Una saggezza che, se in Floriana era nata dalla necessità di sopravvivere, in lui sembra essere un dono innato, una qualità quasi fuori dal tempo. Questa maturità prematura, unita a una sensibilità non comune, lo ha reso però anche un facile bersaglio. Come ha rivelato Floriana a "Storie Italiane", Domiziano è stato vittima di episodi di bullismo che l'hanno persino costretto a cambiare scuola. Il prezzo di essere diverso, di essere "nato vecchio" in un mondo che spesso non sa apprezzare chi cammina fuori dal sentiero battuto.

Il piccolo ai tempi dell'Isola dei Famosi manda un videomessaggio alla madre.

Il figlio come riscatto: "È la mia emozione e il mio amore più grande"

Domiziano rappresenta per Floriana molto più di un figlio. "È la mia emozione e anche il mio amore più grande", ha dichiarato più volte, rivelando quel legame viscerale che unisce madre e figlio. Un legame che ha resistito anche alla distanza, come quando nel 2022, durante la partecipazione della madre a "L'Isola dei Famosi", Domiziano le mandò un video-messaggio carico d'affetto: "Ciao mamma, mi manchi ma sono felice e orgoglioso di te e di questa esperienza che stai facendo". Parole semplici ma potenti, che raccontano di un ragazzo capace di vedere oltre la superficie, di capire l'importanza di certe esperienze anche quando comportano una separazione temporanea. Oggi Domiziano è un giovane uomo che ha scelto di tenersi lontano dai riflettori. A differenza di tanti figli di personaggi famosi, non ha cercato la ribalta, non ha inseguito il facile successo mediatico. Ha preferito costruirsi una vita normale, lontano dai set televisivi e dai social, dimostrando ancora una volta quella saggezza antica che lo caratterizza da sempre.

Domiziano oggi: non ha ancora una strada definita

Da quel bambino che spaventava la madre con le sue riflessioni metafisiche, tanto da spingerla a cercare l'aiuto di un esorcista, è nato un ragazzo che oggi vive la sua adolescenza come tanti suoi coetanei, "tra sogni, dubbi, voglia di futuro". Una normalità che passa attraverso le cicatrici del bullismo, attraverso le paure di una madre che ha dovuto lottare con i propri demoni per dargli una vita diversa dalla sua, attraverso la consapevolezza di provenire da una storia familiare complessa, segnata da abusi e abbandoni. "Non ha ancora preso una strada definitiva", si legge nelle cronache più recenti. E forse è giusto così. Per un bambino "nato vecchio", costretto a fare i conti troppo presto con la profondità dell'esistenza, il lusso più grande è proprio quello di potersi prendere il tempo per scegliere, per sbagliare, per crescere secondo i propri ritmi.