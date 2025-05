Floriana Secondi a Belve: “Portai mio figlio Domiziano da un prete esorcista. Tante volte si vergogna di me”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Floriana Secondi ospite di Belve 2025, nella puntata di martedì 20 maggio, ha parlato di suo figlio Domiziano, 16enne, nato dal primo matrimonio con Mirko Santini: "Tante volte si vergogna di me, siamo diversissimi, siamo opposti". L'ex concorrente e vincitrice del Grande Fratello 2003, oggi è lontana dal mondo dello spettacolo: con Francesca Fagnani ha ripercorso la sua infanzia ricordando i 14 anni vissuti in un collegio.

Floriana Secondi sul rapporto col figlio: "Lui si vergogna di me"

Il figlio Domiziano, ha raccontato, "è troppo serio, è nato vecchio". Floriana Secondi ha raccontato di averlo portato da un prete esorcista perché faceva troppe domande, rivelano le anticipazioni. Alla domanda "Pensava fosse posseduto?", ha risposto: "Sì. A tre anni mi disse "l'erba sono i capelli del mondo", avevo paura". Con Francesca Fagnani l'ex gieffina ha ripercorso il suo passato ricordando i momenti più dolorosi e complessi della sua infanzia. La madre, dopo la separazione, ebbe problemi con la tossicodipendenza e con la prostituzione. "Lei ha vissuto per 14 anni in un collegio. A che età ha saputo le reali ragioni?" ha chiesto la conduttrice. La Secondi ha allora raccontato: "Da adolescente, quando sono uscita. Quando era dentro mi colpevolizzavo. Pensavo che non mi volevano. Mi sentivo sola, ma fin da piccola ho avuto una grande forza d’animo. Quando sentivo gli altri bimbi piangere li consolavo, mi veniva forza per loro e soffrivo di meno io".

La verifica sulla romanità: "I Sette Colli? Dico quello che dico io"

Per verificare la sua romanità, Fagnani ha chiesto a Floriana Secondi di elencarle i Sette Colli: "Lei è romanissima, li sa". "Allora, mi devo concentrare, Colle Oppio, dove avevo un locale", la risposta. La giornalista, con un sorriso, le ha fatto notare l’errore, ma l'ex del GF ridendo ha continuato: "Voglio dire quello che dico io". "Ma i Sette Colli quelli sono!", la risposta della Fagnani. Floriana Secondi è andata così avanti: "Poi c’è quel punto di Roma, dove da un occhiello si vede il golfo..Il giardino degli aranci…Lo sapevo che mi avresti fatto domande di cultura, ho paura". E poi ancora: "Andiamo ora con la matematica, quello è un tasto dolente".