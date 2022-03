Floriana riceve una sorpresa dal figlio Domiziano: “Mamma tira fuori la tua grinta” Nella puntata del 31 marzo dell’Isola dei Famosi 2022, Floriana Secondi ha ricevuto un video messaggio da parte del figlio Domiziano, che intanto si trova in studio con Ilary Blasi, e si è commossa per le sue parole.

Sorpresa per Floriana Secondi durante la puntata dell'Isola dei Famosi 2022 del 31 marzo. La naufraga ha ricevuto un video messaggio da parte del figlio Domiziano, 14 anni, avuto con l'ex marito Mirko Fantini.

Il messaggio di Domiziano per mamma Floriana

"Ciao mamma, mi manchi, sono felice e orgoglioso di te e di questa esperienza che stai facendo", inizia così il messaggio che Domiziano ha registrato per mamma Floriana e che Ilary, durante la puntata, le ha fatto vedere. La naufraga si è commossa per le parole del figlio, che intanto è in studio a farle sentire ancora una volta il suo sostegno.

Floriana commossa per il messaggio del figlio Domiziano

Nella scorsa puntata, l'ex vincitrice del Grande Fratello aveva avuto un crollo emotivo, pensando di lasciare il reality anche per via della difficile convivenza con Antonio Zequila. Poi però, incoraggiata da Ilary Blasi e dal pubblico, ha deciso di rimanere e continuare la sua avventura come concorrente singolo. A darle sostegno ancora più sostegno ci ha pensato anche Domiziano: "Ho visto che volevi arrenderti, voglio dirti di tirare fuori la tua grinta e continuare il tuo percorso sull'Isola".

Domiziano in studio per incoraggiare Floriana

Domiziano è poi ospite in studio, insieme alla conduttrice a gli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Il 14enne si è collegato anche in studio con Floriana, ribadendole ancora una volta il suo pensiero e facendole sentire tutto il suo amore: "Mi è dispiaciuto che stava per mollare, deve rimanere a tutti i costi". Da quando gareggia come singolo, la naufraga si sta rimettendo in gioco, dimostrando a tutti il suo carattere.