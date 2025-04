video suggerito

Ignazio Boschetto de Il Volo presto papà, l’annuncio sui social: “Bianca, non vediamo l’ora di conoscerti” Ignazio Boschetto de Il Volo e Michelle Bertolini diventeranno presto genitori. Ad annunciarlo sono stati loro stessi con un post pubblicato su Instagram dedicato a Bianca, la loro bambina che presto nascerà: “Nel centro del nostro mondo, adesso ci sei tu”. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Sara Leombruno

671 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ignazio Boschetto de Il Volo e sua moglie Michelle Bertolini diventeranno presto genitori. Ad annunciarlo sono stati loro stessi con un post pubblicato su Instagram dedicato a Bianca, la loro bambina che presto nascerà: "Nel centro del nostro mondo, adesso ci sei tu". Solo qualche mese fa, a settembre del 2024, i due erano convolati a nozze.

Ignazio Boschetto de Il Volo diventa papà, il messaggio sui social

Con un post condiviso insieme a Michelle Bertolini, Ignazio de Il Volo ha annunciato che presto diventerà papà di una bambina. "Amore mio, non sai quanto ti abbiamo desiderato. Ancora stentiamo a credere che diventeremo genitori. Pensavamo che eravamo già stati fortunati a trovarci noi due nella vita, ma ancora una volta ci ha sorpresi, regalandoci un’altra sfumatura di pura felicità", le parole a corredo degli scatti che ritraggono i futuri genitori in un momento intimo in cui il cantante accarezza e bacia la pancia di sua moglie.

A conclusione della dolce dedica, che in poco tempo ha collezionato centinaia di commenti da parte dei fan e di personaggi del mondo dello spettacolo, i due hanno svelato il nome della bambina. Si chiamerà Bianca: "Fra pochi mesi arriverai e non vediamo l’ora di vederti, di crescerti, di farti conoscere il mondo e di conoscere il meraviglioso privilegio di essere papá e mamma. Nel nostro centro del mondo adesso ci sei tu".

Il matrimonio con Michelle Bertolini

Il tenore de Il Volo e la sua compagna Michelle Bertolini, modella italo-venezuelana, sono convolati a nozze solo qualche mese fa, a settembre 2024. Dopo il rito civile a San Lazzaro di Savena, i due avevano organizzato una seconda cerimonia nella romantica cornice di Villa Sola Cabiati, sul Lago di Como. Ignazio e la sua dolce metà si erano conosciuti in Ungheria, durante un evento per i fan dietro le quinte di un concerto de Il Volo a Budapest.