Bianca Atzei: "Ho visto sul telefono di Stefano Corti messaggi con un'altra, mi mandò gli screen per sbaglio" Ospiti del podcast Mamma Dilettante, Stefano Corti e Bianca Atzei hanno parlato del loro amore e del piccolo Noah, il figlio avuto insieme due anni fa. Il primo incontro durante un concerto di Anna Tatangelo, poi quella volta in cui la cantante vide dei messaggi con un'altra sul telefono del compagno, che lui stesso le mandò per sbaglio.

A cura di Elisabetta Murina

Stefano Corti e Bianca Atzei sono stati ospiti del podcast Mamma Dilettante. Ai microfoni di Diletta Leotta, la coppia ha parlato dell'amore che li lega e del piccolo Noah, il figlio avuto insieme nato nel gennaio 2024, che ha da poco compiuto 2 anni.

Bianca Atzei e Stefano Corti raccontano il loro amore

La cantante e l'inviato de Le Iene sono una coppia da più di 5 anni. Il primo incontro durante un concerto di Anna Tatangelo a Milano, come ha raccontato Atzei: "Lui ha iniziato a provarci spudoratamente con me, mi ha preso la mano. Poi siamo andati via dal concerto e fino alle 4-5 del mattino mi ha scritto centinaia di messaggi, a un certo punto pensavo fosse uno scherzo". Corti si è difeso spiegando come sono andate le cose dal suo punto di vista: "Lei è andata su internet e ha visto che ero fidanzato con una mia collega. In realtà non sapeva che mi ero lasciato da qualche mese. Due sere dopo quel concerto è rimasta a dormire da me".

La cantante ha precisato che il compagno non è stato per niente romantico nel corteggiarla, anzi, all'inizio si è accorta di alcuni messaggi sospetti sul suo telefono: "Un giorno mi dava 10, poi spariva, ha fatto delle cose terribili. Gli ho trovato dei messaggini all'inizio". "Ho fatto proprio delle figure di me**a", ha commentato Corti. Poi ha raccontato un episodio in cui la loro frequentazione rischiava di finire: "Lei mi ha videochiamato mentre stavo sentendo un'altra ragazza che mi era venuta a trovare a Verona. Ho fatto lo screenshot della videochiamata e gliel'ho mandato su Whatsapp, ma mentre facevo lo screen la ragazza mi ha scritto e lei ha visto messaggio".

Stefano Corti e la prima paternità: "Ho scoperto solo dopo di avere un figlio"

Nel corso della chiacchierata con Diletta Leotta, Corti ha parlato anche della sua prima esperienza come padre. Quando aveva 21 anni è diventato papà di un bambino, che oggi ne ha 17, di cui però ha scoperto la nascita solo in un secondo momento. "Abita a Marsiglia, è stato concepito in Tunisia ed è nato a Viterbo. Io l'ho saputo che era nato per caso, tramite una lettera", ha spiegato l'inviato de Le Iene. Una volta scoperto, è partito per Marsiglia per conoscerlo: "Sono andato per capire se c'era davvero questo bambino. L'ho preso in braccio e mi sono detto ‘che bello' ".

Corti non è stato un papà molto presente nei primi anni della vita del bambino, perché all'epoca era solo un ragazzo: "Non lo abbiamo cercato, ma è giusto che una persona si assuma le proprie responsabilità. Purtroppo abitava a 800 chilometri di distanza e a 20 anni facevo l'animatore nei villaggi turistici, guadagnavo 500mila lire. Adesso ci vediamo molto più spesso, ci sono sempre".