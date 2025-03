video suggerito

Giuliano Sangiorgi di nuovo papà, è nato Michele: "Ricominciamo tutto amore nostro" Nella notte tra sabato 22 e domenica 23 marzo è nato il Michele, secondo figlio avuto con la compagna Ilaria Macchia, e a darne notizia è stato proprio il frontman dei Negroamaro.

A cura di Andrea Parrella

Giuliano Sangiorgi di nuovo papà. Nella notte tra sabato 22 e domenica 23 marzo è nato il Michele, secondo figlio avuto con la compagna Ilaria Macchia, e a darne notizia è stato proprio il frontman dei Negroamaro, pubblicando sui social una foto accompagnata da un breve messaggio di entusiasmo: “Ricominciamo tutto amore nostro. Benvenuto Michele”. Il frontman dei Negramaro ha poi aggiunto che lui, Ilaria e la piccola Stella, prima figlia della coppia che è nata nel 2018, sono tutti pronti per la loro nuova vita insieme.

L'annuncio di Giuliano Sangiorgi

Alla fine del 2024 era stato lo stesso Sangiorgi a dare notizia del nuovo arrivo in famiglia, con un lungo post in cui si rivolgeva al padre per l'anniversario ella sua morte: "Io sono sempre fermo lì e credo che lo sarò per sempre mi vorrei solo staccare un attimo, papà, perché ho da dirti una cosa importante: aspetto un figlio, Stella un fratellino, tu un nuovo nipotino; poi mi farei avvolgere dal tuo sorriso e dalle tue lacrime di gioia e allora, solo allora potresti tornare a stringermi, per sempre, lasciandomi in quell'abbraccio da cui non andremo mai via. Lo sai da qui il tempo si misura in brividi”.

"Mi pareva impossibile provare lo stesso amore per un altro bambino"

A dicembre del 2024 Sangiorgi aveva parlato dell'attesa nel corso di un'intervista a Vanity Fair. "Volevamo anche dare un fratello a Stella. Essere figlia unica mi ha reso una persona un po’ solitaria, taciturna, non mi sarebbe dispiaciuto avere un po’ di casino in casa" aveva confidato alla rivista la sceneggiatrice. Eppure, aveva spiegato, non era convinto che avrebbero avuto altri figli:

Io che ho due fratelli con cui ho condiviso la camera e la vita per 23 anni e con cui ancora oggi divido tutto, non mi ero mai posto il problema, perché per me la solitudine non esiste, non è mai esistita. Mi sono sentito solo solo quando ero andato a New York per un periodo e avevamo messo in pausa i Negramaro: è stato bruttissimo, non avevo gioia. Ma è stata appunto un'eccezione. Per me la vita è sempre stata condivisione. Ilaria invece ha sofferto sempre la mancanza di un fratello. E poi non pensavo che avrei avuto altri figli dopo Stella, mi pareva impossibile provare lo stesso amore per un altro bambino.