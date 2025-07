Keshia Knight Pulliam, Rudy nei Robinson, omaggia Malcolm Jamal Warner: “Ho perso il mio fratellone”

Keshia Knight Pulliam con un post su Instagram ha detto addio al collega Malcolm-Jamal Warner, morto annegato lo scorso 20 luglio. Con lui condivise il set della famosa sitcom I Robinson nei panni di sua sorella minore, Rudy Robinson. Dopo l'omaggio di Bill Cosby, contattato dai media americani poco dopo l'annuncio della scomparsa di Warner, arriva quello di Keshia Knigh Pulliam che, a corredo di un video, ha reso pubblico il suo dispiacere per la scomparsa del suo "fratellone" televisivo.

Le parole di Keshia Knight Pulliam per Malcolm Jamal Warner

"Una settimana fa ho perso il mio fratellone, ma ho guadagnato un angelo" ha scritto Keshia Knight Pulliam su Instagram: a corredo del testo, un video di Malcolm Jamal Warner mentre suona su un palco la sua musica. L'attore era conosciuto anche per la sua musica: come musicista e bassista, nel corso della sua carriera, aveva firmato numerosi concerti dal vivo. Sua "sorella" nella sitcom di successo I Robinson aveva partecipato a uno di questi. La didascalia del post si conclude così: "Ti voglio bene, mi manchi. ".

Malcolm Jamal Warner è morto per asfissia: la dinamica dell'incidente

Malcolm Jamal Warner è morto lo scorso 20 luglio, annegato in Costa Rica, mentre era in vacanza con la famiglia. Morto per "asfissia da immersione", così come confermato dalle autorità solo pochi giorni fa, l'attore sarebbe stato trascinato via da una corrente dopo essere entrato in acqua. Erano le ore 14 circa quando il bagno in acqua si è trasformato in tragedia: dopo i tentativi di salvarlo portandolo a riva, la Croce Rossa Costaricana ha dichiarato il decesso sul posto. Pochi giorni fa è emerso un nuovo retroscena riguardo il drammatico incidente: un altro uomo, di cui non è stata resa nota l'identità, era con lui in acqua. Sarebbe sopravvissuto ma si troverebbe in condizioni critiche, ricoverato in ospedale.