Com’è morto Malcolm-Jamal Warner e con chi era in acqua: “Un secondo uomo è in condizioni critiche”

Malcolm-Jamal Warner è morto annegato in Costa Rica, ma non era solo. Un secondo uomo, di cui non è stato reso noto il nome, è in condizioni critiche dopo essere stato “trascinato” dalla corrente d’acqua insieme a lui. Gli astanti hanno tentato di salvare entrambi dall’acqua, ma uno di loro, Warner, era già morto. Le autorità hanno confermato a People che l’attore de I Robinson “è morto per asfissia da immersione”.

Malcolm-Jamal Warner è morto annegato in Costa Rica, ma non era solo. Un secondo uomo, di cui non è stato reso noto il nome, è in condizioni critiche dopo essere stato "trascinato" dalla corrente d'acqua insieme a lui. Gli astanti hanno tentato di salvare entrambi dall'acqua, ma uno di loro, Warner, era già morto. Le autorità hanno confermato a People che l'attore de I Robinson "è morto per asfissia da immersione".

La ricostruzione dell'incidente: Malcolm-Jamal Warner morto per asfissia

La Croce Rossa Costaricana ha ricevuto la segnalazione di un incidente "avvenuto in acqua" presso il resort Playa Grande a Cahuita, Limón, intorno alle 14:10 di domenica. Tre ambulanze sono intervenute sul posto, dove hanno "prestato soccorso" a due uomini adulti. Uno, Malcom Jamal Warner appunto, era già morto e l'altro è stato trasportato in una clinica locale di Limón in condizioni critiche. I primi soccorritori hanno eseguito la rianimazione cardiopolmonare per più di venti minuti sul noto attore ma non c'è stato niente da fare. La ricostruzione dell'incidente in mare fatta dalle autorità riporta la seguente dinamica: "La vittima sembra essere entrata in acqua ed essere stata trascinata via da una corrente. I passanti hanno tentato di salvarlo portandolo a riva, dov'è avvenuto il tentativo di cure dalla Croce Rossa Costaricana. Tuttavia, è stato dichiarato privo di vita sul posto".

Malcolm–Jamal Warner ne I Robinson

Bill Cosby: "Mi ha ricordato la chiamata per la morte di mio figlio"

Warner era in viaggio con la famiglia in Costa Rica, secondo quanto riferito in precedenza da una fonte a People. L'attore, noto per i suoi ruoli in The Cosby Show , Malcolm & Eddy e The Resident, aveva 54 anni. Moglie e figlia hanno identità ignota per suo volere, a protezione di una privacy che evidentemente, col passare degli anni, gli è stata sempre più a cuore. Il personaggio di Theo ne I Robinson era stato liberamente ispirato a Ennis Cosby, figlio di Bill Cosby, assassinato nel 1997. Cosby, attraverso il suo portavoce Andrew Wyatt, ha dichiarato a People che il dolore per la morte di Warner “gli ha ricordato la stessa chiamata che ha ricevuto quando è morto suo figlio”.