Morto Malcolm-Jamal Warner, la reazione di Bill Cosby che interpretava suo padre ne I Robinson

La morte di Malcolm-Jamal Warner ha sconvolto il mondo del piccolo e grande schermo. L'attore è morto all'età di 54 anni a causa di un annegamento accidentale: il tabloid TMZ ha dato la triste notizia ieri, e presto ha fatto il giro del mondo. Malcolm Jamal Warner era conosciuto soprattutto per il suo ruolo nella serie cult I Robinson: il suo papà nella fiction, Bill Cosby, è stato uno dei primi a reagire alla sua scomparsa.

Bill Cosby: "Mi ha ricordato la morte di mio figlio"

Con una nota inviata dal suo portavoce a People.com, Bill Cosby ha reagito alla morte del suo caro collega Malcolm Jamal Warner. Andrew Wyatt, suo portavoce, ha dichiarato che la morte dell'attore gli ha "ricordato la stessa chiamata che ha ricevuto quando è morto suo figlio". Ennis William Cosby morì a 27 anni dopo una rapina: prima della tragedia, "lui giocava con Malcom": "Ciò che è successo è devastante. Ha trovato il modo di parlare di Malcolm anche se è triste. Aveva appena fatto un concerto in Minnesota e chiamò il signor Cosby per parlarne. Si parlavano sempre. Disse che Malcolm stava cambiando l'umanità". Alla CBS News, Bill Cosby ha poi ricordato con queste parole il suo collega e amico: "Non aveva mai paura di andare in camera a studiare. Conosceva le sue battute, si sentiva a suo agio nonostante i disagi che può vivere un adolescente". Ha poi rivelato di averlo sentito l'ultima volta tre mesi fa.

L'addio a Malcolm Jamal Warner dai colleghi

Morris Chestnut che ha recitato insieme a Warner in "The Resident", con un post su Instagram ha ricordato il suo collega e amico. "Uno dei più simpatici del settore. Riposa tranquillo, fratello. La tua eredità continua a vivere", le parole.

Geoffrey Owens, che ha recitato in The Cosby Show nel ruolo del cognato del personaggio di Warner, ha espresso il suo cordoglio per la tragica scomparsa in una dichiarazione ad ABC News. "Questa tragedia mi ha lasciato senza parole. Malcolm era un uomo adorabile, un'anima dolce e sensibile. Aveva la mente di un attore e il cuore di un musicista. Era anche generoso. Tempo fa ho realizzato un progetto teatrale e gli ho chiesto di partecipare e lui è stato lì per me. Il mio cuore è con la sua famiglia", ha aggiunto. Anche Angela Bassett, che ha recitato al fianco di Warner in 9-1-1, ha reso omaggio a lui con una didascalia su Instagram, ricordandolo non solo come un attore di talento, ma anche come un amico solidale.