I funerali di Franco Gatti, il ricordo della moglie: “Le sue ultime parole le ricorderò per sempre” Si sono svolti a Genova i funerali di Franco Gatti, l’ex membro dei Ricchi e Poveri scomparso all’età di 80 anni lo scorso 18 ottobre. A ricordarlo, la moglie e la figlia, alle telecamere di Pomeriggio Cinque.

A cura di Ilaria Costabile

Nella giornata di giovedì 20 ottobre, a Genova nella Chiesta di San Siro, si sono svolti i funerali di Franco Gatti, l'ex membro dei Ricchi e Poveri, scomparso all'età di 80 anni il 18 ottobre. Le telecamere di Pomeriggio Cinque hanno ripreso alcuni attimi dell'ultimo saluto che familiari e amici, tra cui anche alcuni personaggi noti, hanno rivolto al cantante.

Le parole della moglie Stefania

Tantissime le persone presenti per salutare il cantante del noto gruppo, che hanno voluto ricordarlo non senza un po' di leggerezza. La moglie, Stefania Picasso, non ha esitato a lasciare qualche fugace dichiarazione, ricordando il marito con un placido sorriso e rivelando quali sono state le sue ultime parole, menzionando anche il figlio, Alessio, scomparso tragicamente diversi anni fa:

L'ultimo ricordo sono le parole che mi ha detto, il regalo più grande che potesse farmi: che mi ha amato e che mi amerà sempre e che mi ha amato tanto. Adesso ha raggiunto Alessio che è venuto a prenderlo e lo ha accompagnato nel passaggio.

Il ricordo della figlia

Anche la figlia di Franco Gatti, Federica, si è prodigata a ricordare gli ultimi istanti trascorsi insieme a suo padre, con il quale ha vissuto dei momenti bellissimi e indimenticabili. La cerimonia si è svolta sulle note di "Can't help falling in love" di Elvis Presley e questa è stata una scelta particolarmente apprezzata dalla famiglia e dagli amici più cari, come conferma anche Federica, che ha quindi dichiarato una volta fermata dalle telecamere di Pomeriggio Cinque:

