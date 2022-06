I famosi che si sono schierati al fianco di Johnny Depp dopo la sentenza, c’è anche Naomi Campbell All’indomani della sentenza che ha condannato Amber Heard per diffamazione ai danni dell’ex marito Johnny Depp, numerosi personaggi famosi si sono schierati al fianco dell’attore.

A cura di Stefania Rocco

Il tribunale della Virginia ha dato ragione a Johnny Depp: l’ex moglie Amber Heard lo ha diffamato si è definita vittima di violenza domestica in un memoriale pubblicato sul Washington Post nel 2018. L’attrice è stata condannata a versare 15 milioni di dollari all’ex marito (ridotti a 10.350.000 dollari per la legge dello stato della Virginia) a titolo di indennizzo compensatorio e punitivo. Anche Depp è stato condannato a versare alla ex moglie 2 milioni di dollari a titolo di risarcimento per avere definito – attraverso il suo precedente avvocato – “una farsa” le accuse avanzate dalla moglie. La giuria di Fairfax ha sostanzialmente dato ragione a Depp, allo stesso modo in cui lo hanno fatto milioni di persone in tutto il mondo, compresi una serie di personaggi famosi che si sono schierati a favore dell’attore subito dopo la lettura della sentenza.

Amber Heard durante la lettura della sentenza

I personaggi famosi che si sono schierati a favore di Johnny Depp

A schierarsi a favore di Johnny Depp dopo la lettura della sentenza in Virginia sono stati numerosi colleghi dello spettacolo. A partire dalla super top model Naomi Campbell che ha manifestato il suo sostegno al divo di Hollywood commentando il post pubblicato da Depp a poche ora dalla lettura della sentenza. A favore di Depp anche Ryan Adams, la modella Kate Moss (che ha deposto in aula a favore dell’ex compagno e lo ha raggiunto a Londra a poche ore dalla lettura della sentenza), Nikki Bella, Eli Brown, Jeannie Mai, Gemma Chan, Chase Stokes e i figli di Tom Cruise e Nicole Kidman, Connor e Isabella.

Johnny Depp commenta la sentenza

Rimasto a Londra in attesa della sentenza, Depp ha commentato così il verdetto emesso dalla giuria del tribunale di Fairfax: “Sei anni fa la mia vita, quella dei miei figli, delle persone a me care e quelle che per anni mi sono state vicine e hanno creduto in me, sono cambiate per sempre. In un battito di ciglia. Sei anni dopo la giuria mi ha ridato la vita”. Ha quindi concluso: