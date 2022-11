I divi di Hollywood più grandi come imprenditori: la lista di Hollywood Reporter Il mezcal di Aaron Paul e Bryan Cranston, le vitamine di Jennifer Aniston, i prodotti per il corpo e per la casa di Drew Barrymore: sono sempre di più le stelle che si mettono in proprio per diventare “imprenditori di se stessi”.

Il mondo di Hollywood corre ai ripari. Considerato che il cinema sta cominciando a diventare un'impresa che molto spesso finisce in rosso, le celebrity del Nuovo Mondo stanno cercando di diventare imprenditori "presso se stessi". The Hollywood Reporter stila una classifica di quaranta casi di imprenditori che si sono particolarmente distinti nel 2022. Fuori da questa lista le super stelle che sono già solide e, soprattutto, "floride". Parliamo di star come George Clooney, Gwyneth Paltrow, Rihanna, Jay-Z, Jessica Alba, Sean Combs, Dr. Dre e, ovviamente, tutte le Kardashian. Nella lista dei vip che stanno crescendo come imprenditori sono particolari tre storie: quella di Jennifer Aniston, quella di Drew Barrymore e quella di Aaron Paul e Bryan Cranston, la coppia di Breaking Bad che si è messa in proprio per investire in un marchio di tequila.

Jennifer Aniston produce integratori

La ricetta non è così semplice, a dispetto di quello che possa sembrare. Non basta schiaffare in prima pagina il nome del vip per attirare clienti verso il prodotto. Lo sa bene Jennifer Aniston che ha dovuto faticare più del dovuto per cercare di portare al successo un marchio di integratori. La sua passione è nata per l'ossessione che l'attrice di Friends e The Morning Show ha per le riviste mediche e i progressi nel campo della tecnologia. Contrariamente a quanto si possa pensare, Jennifer Aniston lavora in prima linea nella ricerca per il suo brand che è "Vital Proteins". A THR, la Aniston dice "Adoro la fase di ricerca e sviluppo della creazione di un prodotto e il test con le persone per il feedback".

I prodotti di bellezza di Drew Barrymore

L'universo imprenditoriale di Drew Barrymore comprende l'editoria (il Drew Magazine), i cosmetici e i prodotti per la casa. Ha una linea che si chiama Flower Beauty che comprende un po' di tutto: eye-liner, maschere facciali, cosmetici vari ma persino articoli e prodotti per lavare i mobili della cucina e della casa. Ha un talk show diurno, da lei prodotto, nella quale sponsorizza i suoi prodotti. Sta diventando una sorta di magnate nel suo campo.

Il mezcal di Aaron Paul e Bryan Cranston

Probabilmente li avrete certamente notati sui social: Bryan Cranston e Aaron Paul sono in società da un paio d'anni con il loro marchio di mezcal. Le stelle di Breaking Bad hanno saputo capitalizzare il loro successo e la loro riconoscibilità fondando un marchio che è assolutamente assonante con le atmosfere di Albuquerque. Il mezcal "Dos Hombres" è stata un'idea di Aaron Paul, come ha rivelato Cranston a THR: "È lui il cervello dietro il marchio. Fornisco solo la mia straordinaria bellezza". Aaron Paul ha detto di divertirsi molto a dirigere l'azienda in prima persona perché: “Molte persone mi vedono come Pinkman e questo non potrebbe essere più lontano dalla verità. Mi piace poter usare la mia mente, il mio cuore e la mia passione per il design in tutto ciò che decido di creare”.

La lista s'allunga se pensiamo a Lizzo, Dwayne Johnson, Ryan Reynolds, Jessica Biel, Jon Bon Jovi, Ellen DeGeneres e Cameron Diaz. Tutti alla ricerca di un'espressione differente di se stessi nel mondo.