Giucas Casella: “Sono in contatto con Silvio Berlusconi dall’aldilà, so che sta benissimo” L’illusionista racconta la prima volta che ha conosciuto Silvio Berlusconi poi rivela: “Sono in contatto con lui nell’aldilà, mi dice che sta benissimo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Giucas Casella è sempre stato un personaggio sopra le righe. Paragnosta, illusionista, esperto di escapologia, il suo nome è legato a pezzi piccoli e grandi della storia della televisione. Nel corso di una puntata speciale di Robinson Pop Up, programma prodotto da Repubblica, condotto da Saverio Raimondo e Stefano Rapone, Giucas Casella ha rivelato di essere in contatto con Silvio Berlusconi. Si fa ovviamente grande fatica a credere a una cosa del genere, ma Stefano Rapone non si è lasciato sorprendere e ha rincarato la dose cercando ancora la battuta: "Che clima c'è dove sta lui? Fa caldo?". Il racconto sulla prima volta che l'ha conosciuto: "In aereo in volo per Milano, c'era pure Maradona".

La rivelazione di Giucas Casella

La domanda viene posta da Stefano Rapone, nel suo stile: "Sarebbe in grado di contattare Silvio Berlusconi nell'aldilà, o questo va oltre i suoi poteri?". Giucas Casella spiazza l'attore: "Io ogni tanto ci parlo e sta benissimo". Rapone, preso in contropiede, ribatte con una battuta: "Sta benissimo, e fa caldo dove sta lui? Com'è il clima dove sta lui? Perché è importante…". A questa domanda, il paragnosta ha preferito non rispondere.

L'incontro tra Silvio Berlusconi e Giucas Casella

Silvio Berlusconi e Giucas Casella si conobbero su un aereo tra Roma e Milano. Lo racconta lui stesso, spiegando che veniva dall'esperienza di Fantastico e che la Rai lo stoppò dopo un esperimento

Io ho fatto un viaggio in aereo con Berlusconi. Avevo fatto Fantastico, mi ricordo che io a quel Fantastico mi misi uno spillone nella gola per fare un esperimento a sorpresa e mentre stavo dietro le quinte, Marisa Laurito mi spinse e persi la concentrazione. Vado in scena con lo spillone, Pippo Baudo mi toglie lo spillone dalla gola ed è successo che è venuto fuori tantissimo sangue. La Rai da quel momento mi ha stoppato perché dovevo avvisare per questo esperimento. Allora, Berlusconi aveva il programma Odiens e mi ricordo che quel viaggio fatto con Berlusconi da Roma a Milano, in aereo. C'era pure il calciatore argentino famosissimo, Diego Armando Maradona.

Giucas Casella ha poi camminato sui libri del generale Vannacci, riprendendo il celebre esperimento dei carboni ardenti.