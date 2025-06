video suggerito

Gemma Galgani dopo i problemi di salute: "La vostra vicinanza è preziosa", cosa ha avuto la Dama di Uomini e Donne Nelle ultime ore, Gemma Galgani aveva preoccupato i fan postando una foto in cui si mostrava alle prese con una macchinetta per misurare la pressione. Dopo le decine di messaggi ricevuti, la Dama di Uomini e Donne ha spiegato cosa le è successo, ringraziando chi le è stato vicino in questi momenti: "Grazie di cuore per tutti i consigli".

A cura di Sara Leombruno

Nelle ultime ore, Gemma Galgani aveva preoccupato i fan postando una foto in cui si mostrava alle prese con una macchinetta per misurare la pressione. Dopo le decine di messaggi ricevuti, la Dama di Uomini e Donne ha spiegato cosa le è successo, ringraziando chi le è stato vicino in questi momenti: "Grazie di cuore per tutti i consigli".

Cosa è successo a Gemma Galgani

Reduce dall'ultima stagione di Uomini e Donne, che si è conclusa lo scorso 30 maggio con la messa in onda della scelta di Gianmarco Steri per il Trono Classico in prima serata, Gemma Galgani adesso si appresta a godersi le vacanze estive. Nelle ultime ore, però, una foto in cui si mostrava alle prese con la misurazione della pressione aveva preoccupato i fan, che le avevano scritto per sincerarsi delle sue condizioni di salute.

In una story pubblicata poco fa sul suo profilo, la Dama del dating show di Maria De Filippi ha fatto sapere di stare bene: "Grazie di cuore per tutti i consigli che mi avete mandato. Era solo una piccola indisposizione, ma ho avuto modo di constatare quanto la condivisione, in alcuni momenti possa essere di grande aiuto", le parole.

Sono tanti i messaggi molto belli che porto nel cuore, anche una piccola parola può essere motivo di gioia. La vostra vicinanza e i vostri messaggi sono stati preziosi per me.

Il regalo a Gianmarco Steri prima della fine di Uomini e Donne

Poco prima della chiusura per la pausa estiva di Uomini e Donne, Gemma Galgani si era resa protagonista di un bel gesto nei confronti di Gianmarco Steri. La Dama aveva deciso di omaggiare il tronista con un regalo e gli aveva fatto recapitare una lettera accompagnata da un portachiavi di coppia. Queste le parole per il romano: "Caro Gianmarco, un piccolo pensiero per un grande trono, soprattutto dopo un lungo percorso in tua compagnia prima nelle vesti di corteggiatore, poi di tronista. Sei sempre stato sincero, autentico e istintivo e col tempo hai sicuramente maturato un sentimento profondo per la fortunata che hai scelto. Goditi la gioia del momento, e un futuro meraviglioso. Io sono qui anche per farti tornare con i piedi per terra, per riprendere il tuo tanto amato lavoro e ritmo serrato. Ora dovrete condividere tutto e quindi perché no? Iniziamo da questo accessorio".