Gaffe di Fedez a Muschio Selvaggio, mostra la foto di un hater ma è l’utente sbagliato

Gaffe in diretta per Fedez durante l'ultima puntata di Muschio Selvaggio. Il rapper e conduttore del podcast, parlando di haters, ha mostrato il volto di un utente che sui social si fa chiamare "Davidone". Si tratta però di un account fake: tale "Davidone" usa infatti come immagine del profilo la foto di "Wazza", tifoso dell'Inter molto popolare su X. Il vero diretto interessato è ora finito al centro di ingiuste polemiche e ha deciso di intervenire.

La gaffe di Fedez a Muschio Selvaggio

Nel corso dell'ultima puntata di Muschio Selvaggio, in cui sono stati ospiti Parenzo e Gabrone, Fedez è tornato a parlare di hater, in particolare ha fatto riferimento a quanto accaduto al figlio Leone, che è stato insultato dopo essere andato con il padre ad assistere alla partita Milan- Frosinone e sceso in campo con i calciatori. Il conduttore del podcast ha spiegato:

Mio figlio è andato in campo con i calciatori, come fanno molti bambini. Alcuni hanno preso la foto con mio figlio e Theo Hernandez. Uno ha scritto "Hai un proiettile solo, a chi spari?". Un altro gli ha augurato una malattia. A me rinfacciano il black humor su Emanuela Orlandi, io ho fatto una battuta e sapete chi sono: nome, cognome, tutto. Mio figlio, essendo noto, ha scatenato questa roba qui.

Sempre in riferimento alla vicenda della partita di calcio, Fedez ha raccontato che uno dei due autori degli insulti è stato identificato:

Come si fa a giustificare una cosa del genere? Se tocchi i miei figli in questo modo, non mi sta bene… Uno dei due, identificato, attraverso l'avvocato ha detto che vuole mandare una lettera di scuse ma anonima… Mi possono dire che sbaglio a mettere online i miei figli, ma io voglio che il mondo virtuale sia uguale al mondo reale. Vuoi chiedere scusa? Mi fai un bel video, se ti metti in ginocchio anche meglio… Se tocchi i miei figli, ti devasto. È illegale? Non me ne frega un ca**o. Se avessi saputo chi sono queste persone, avrei denunciato e basta.

Il rapper ha spiegato di avere ancora in corso una "battaglia con il twitter del calcio" e ha mostrato la foto di un hater, che sui social si fa chiamare "Davidone". "Il prossimo che vado a pigliare è questo Davidone…», ha detto mostrando però la foto di Wazza, noto tifoso dell'Inter conosciuto su X. "Davidone", quindi, usava una immagine del profilo non sua e ha generato caos. "Quando ci metterai nome e cognome – dice Fedez – io andrò dalla famiglia di Davidone, dalla fidanzata di Davidone, dal datore di lavoro di Davidone".

La reazione di Wazza, il vero volto della foto mostrata da Fedez

Dopo l'uscita della puntata di Muschio Selvaggio, Wazza si è trovato al centro delle polemiche, pur non essendo direttamente coinvolto nella vicenda. "Grazie a Fedez che non verifica le fonti, che mi mette alla pubblica gogna. Non è la sua faccia, ca**o è la mia", ha scritto il tifoso dell'Inter sul suo profilo X. Poi ha concluso: "Io adesso avrò paura a uscire di casa, perché chiunque mi incrocia potrebbe farmi del male. Come si risolve questa cosa qua?.