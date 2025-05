video suggerito

Gabriella Golia: “Berlusconi mi faceva la corte. Non potendomi avere, comprò l’intera tv” Gabriella Golia, storica annunciatrice televisiva, ricorda la corte serrata – ma solo professionale – ricevuta da Silvio Berlusconi, all’epoca giovane imprenditore con il sogno di fare la storia della televisione. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Stefania Rocco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gabriella Golia, storica annunciatrice televisiva, ricorda la corte serrata ricevuta da Silvio Berlusconi all’epoca in cui era all’inizio della sua carriera. Berlusconi si stava lentamente avvicinando al mondo della televisione. Mediaset non era ancora nata ma il sogno dell’imprenditore consisteva già nel realizzare un network all’0interno del quale fare confluire tutti i volti già noti agli spettatori – all’epoca ancora pochi – del tubo catodico.

Il racconto di Gabriella Golia

“Lavoravo per Antenna Nord, poi diventata Italia 1. Berlusconi, giovane e ambizioso, mi fece una corte professionale serrata. Non potendomi avere, comprò la televisione!”, ha raccontato Golia in un’intervista rilasciata a Diva e Donna, “Un uomo affabile, gentile, visionario. Se c’era un problema, lui lo risolveva”. Il corteggiamento, precisa Golia, fu solo professionale. Da tempo, infatti, l’annunciatrice tv è sentimentalmente legata al chirurgo Marco Alloisi con il quale è sposata dal 2003. “È come un bambino viziato. Anche molto irascibile”, raccontava nel 2023, “Non ha curiosità al di là del suo lavoro e della musica. Io adoro viaggiare con gli amici, mi piace vedere cose nuove, starei sempre con la valigia in mano, lui per niente. ‘Mi basta guardarle in foto le cose’, mi dice. Oggi c’è ancora una grossa attrazione fisica, almeno da parte mia. Sono molto attaccata a lui. Forse non è il mio uomo ideale, però sicuramente ho sposato la persona di cui ero innamorata e ho avuto un figlio da chi volevo”.

Il sogno di partecipare a Ballando con le stelle

Golia manca da tempo dal piccolo schermo eppure confida che non le dispiacerebbe partecipare a uno dei talent show di punta di Rai1: Ballando con le stelle. “È la mia aspirazione da sempre, l’ho detto più volte, ma tanto non mi chiamano, per cui non parliamone neanche più. Forse mi considerano poco idonea per i loro canoni. Troppo tranquilla. Ma si sbagliano. Alla Rai mi chiamavano l’aquilotta…”, confida. Porte chiuse, invece, al Grande Fratello: “Nel tempo mi hanno chiesto di partecipare a Grande Fratello, Pechino Express, L’Isola dei famosi… Mai accettato, non fanno per me. A vent’anni, forse, l’avrei fatto, ora sono pigrona e poi non ho più l’età. Adesso sogno di diventare nonna, ma mio figlio Tommaso è ancora giovane, e quindi mi tocca aspettare”.