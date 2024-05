video suggerito

Gabriella Golia, ex annunciatrice tv: “Berlusconi mi corteggiò professionalmente, ma non accettai mai” Gabriella Golia si è fatta conoscere e apprezzare dal pubblico grazie al suo lavoro come annunciatrice tv, che l’ha portata a diventare il volto di Italia 1 per quasi un ventennio. Intervistata dal settimanale Diva e Donna ha ripercorso la sua carriera, soffermandosi anche sulla figura di Silvio Berlusconi, per il quale non ha mai accettato di lavorare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gabriella Golia oggi ha 65 anni e vive a Camaiore, in provincia di Lucca. In passato si è fatta conoscere dal pubblico grazie al suo lavoro di annunciatrice tv per Italia 1, diventando il volto del canale Mediaset da ai primi Anni Ottanta ai primi Anni Duemila. Intervistata dal settimanale Diva eDonna, ha ripercorso la sua carriera: dal rapporto con Silvio Berlusconi, per il quale non accettò mai di lavorare, ai rimpianti e ai sogni che conserva ancora oggi nel cassetto, nella speranza di poterli realizzare.

Gabriella Golia e il rapporto con Silvio Berlusconi

Gabriella Golia si è fatta conoscere e apprezzare dal pubblico grazie al suo ruolo di annunciatrice tv, diventando il volto di Italia 1 per quasi un ventennio. Una professione che, ha raccontato al settimanale, non cercò ma fu "un caso assoluto, un insieme e di combinazioni fortuite". All'epoca, erano i primi Anni Ottanta, Golia lavorava ad Antenna Nord (che poi divenne Italia2) e Silvio Berlusconi la corteggiò professionalmente per convincerla a lavorare con lui:

Non lo conosceva nessuno. Era solo un imprenditore edile molto ambizioso, altro non si sapeva. Mi fece una corte professionale serrata. Io stavo con Rusconi, un editore importante, perché avrei dovuto lasciarlo per andare con uno sconosciuto? E infatti non ci andai. Lui, non potendo prendere me, prese la televisione. Così racconto più volte.

Golia, infatti, non accettò mai la proposta del ‘padre' di Mediaset, ma continua a conservare di lui un ricordo positivo: "Un uomo affabile, gentile, visionario. Se c'era un problema, lui lo risolveva".

Il sogno di Ballando con le Stelle e il rimpianto del teatro

Guardando al passato, l'ex annunciatrice di Italia 1 ha confessato di avere un rimpianto: il mondo del teatro. "Quando sei giovane fai tanti errori e questo lo è stato. Avevo avuto l'opportunità di studiare alla Paolo Grassi di Milano e non l'ha sfruttata". Nonostante questo, non rinnega in alcune modo la sua carriera, anzi, è grata per la popolarità che che gli ha dato. Quanto al futuro, ha un solo sogno ben preciso, ancora diverso dalle precedenti strade: "Il sogno si chiama Ballando con le stelle, è la mia aspirazione da sempre, l’ho detto più volte, ma tanto non mi chiamano, per cui non parliamone neanche più. Forse mi considerano poco idonea per i loro canoni. Troppo tranquilla. Ma si sbagliano".