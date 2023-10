Francesca Michielin canta Bellissima e punge Morgan: “Canzone complessa, a XFactor non posso parlare” Durante un suo live a Milano Francesca Michielin, con Ambra Angiolini al suo fianco, ha cantato Bellissima di Annalisa, la canzone più chiacchierata del primo live di X Factor. Sull’episodio verificatosi nel talent da lei condotto ha dichiarato: “Lì non posso parlare, ma la canzone è armonicamente molto complessa”.

Francesca Michielin ieri, sabato 28 ottobre, durante un suo live a Milano, con Ambra Angiolini ospite, ha riaperto l'argomento più chiacchierato della nuova edizione di X Factor da lei condotta. La cantante davanti al suo pubblico ha intonato Bellissima, canzone di Annalisa aspramente criticata da Morgan nel primo live del talent andato in onda lo scorso giovedì. Il giudice durante la diretta definì il brano "banale" e "armonicamente inesistente". "Non riprendete questo momento, ma questa canzone è armonicamente molto complessa", le parole della Michielin sul palco dell'Arca Milano.

Francesca Michielin sul brano Bellissima di Annalisa

Francesca Michielin con Ambra Angiolini al suo fianco sul palco del locale Arca Milano ha commentato la canzone "Bellissima" di Annalisa prima di intonarla. Facendo riferimento alle parole di Morgan dichiarate durante il primo live di X Factor, ha spiegato: "Volevo dire questa cosa. Di "do" in questo pezzo ce ne sono pochi. Non riprendete questo momento, non sto scherzando. Questa canzone è armonicamente molto complessa, ci tengo a dirlo perché io non posso parlare quando sono là (a X Factor, ndr). Voi sì (rivolgendosi ad Ambra), io no". "Anche io non posso parlare" ha continuato Ambra Angiolini, anche lei dietro al tavolo dei giudici del talent. "Questa canzone parte con un primo grado che fa…" ha poi aggiunto la Michielin prima di intonare la canzone.

Cosa aveva detto Morgan a X Factor

Nel primo live di X Factor andato in onda lo scorso giovedì 26 ottobre 2023, Morgan ha apprezzato l'esibizione del concorrente Matteo Alieno Pierotti che ha cantato "Bellissima" di Annalisa in una versione più armonica e minimale, nonostante il brano per lui sia "inesistente". Il giudice senza troppi giri di parole ha commentato così la hit di successo di Annalisa:

È una canzone che io onestamente non conoscevo e che trovo di grande banalità dal punto di vista armonico, ma tu sei talmente bravo che l'hai valorizzata.

Morgan ha ammesso la sua "ignoranza" in merito a quello che la musica propone oggi, sottolineando il suo essere "preistorico", ma "Quella canzone è armonicamente inesistente" ha dichiarato in diretta su SkyUno.