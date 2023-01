Francesca Fagnani: “Anch’io ho tradito, non credo nell’amore per sempre” La giornalista, che sta vivendo un momento professionale d’oro, si racconta in un’intervista tra pubblico e privato, confermando il suo ritorno dal 21 febbraio con Belve, promosso in prima serata.

A cura di Andrea Parrella

A Sanremo ci sarebbe andata anche gratis, racconta Francesca Fagnani, che in un'intervista al Messaggero si è raccontata in questo momento d'oro della sua carriera. Mancano poche settimane al ritorno del suo Belve, che a seguito del successo della prima edizione, tornerà con una nuova striscia promossa in seconda serata a partire dal 21 febbraio: "Boomerissima andrà avanti fino al 14 febbraio, poi ci sarò io per cinque settimane".

Il pensiero, però, al momento va a Sanremo, che la vedrà protagonista della seconda serata, quella del mercoledì, al fianco di Amadeus e Morandi. "Onestamente, non credo che Sanremo mi cambierà la vita", ha raccontato: "Lo vivo come un riconoscimento, e subito dopo tornerò alla vita di sempre".

Tra le domande poste c'è quella su Ballando con le Stelle e un'eventuale partecipazione, collegata a quella della giornalista Luisella Costamagna: "Non lo farei, anche se mi piace. Sono una giornalista e certe scelte toglierebbero forza a quello che più mi piace fare. Se Luisella Costamagna ha sbagliato ad andare? No. Lei non faceva inchieste, conduceva in studio". Parole queste che hanno portato a un botta e risposta proprio con Costamagna.

Tra gli aspetti che la caratterizzano c'è senza dubbio quello della vita privata, essendo legata da dieci anni al direttore del TgLa7 Enrico Mentana. Che comunque non è stato il professionista più determinante della sua vita: "L'incontro più importante è stato quello con Michele Santoro". Rispetto al suo rapporto con Mentana, è curiosità di molti chiedersi se arriverà prima o poi il matrimonio, una cosa alla quale non si dice troppo favorevole: "Un paio di volte (mi hanno chiesto in moglie, ndr) però mi sono data alla fuga. Non ci credo all'amore per sempre". E infatti, parlando di tradimento, ha ammesso di non essere stata sempre rigorosa: "Ho mollato di più io (…) Non sono una traditrice seriale, ma non posso dire di non averlo mai fatto. Non sono una santa".