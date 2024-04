video suggerito

Fedez: "La politica? Mai dire mai. Muschio Selvaggio? È a metà tra me e Luis Sal" Un'interessante intervista di Fedez a Gurulandia parlando di business del mondo del podcast, di futuro dell'editoria e di politica: "Mai dire mai, per adesso non mi interessa".

Fedez è stato il protagonista dell'ultima puntata di Gurulandia, il podcast di Marco Cappelli e Roberto Vertucci. Il rapper ha parlato della sua situazione personale, evitando il gossip e concentrando le sue dichiarazioni su quello che è l'aspetto ‘business' della sua vita. Sul possibile futuro in politica: "Mai dire mai, attualmente però no. Magari quando sarò più vecchio".

L'ossessione per il denaro

Sull'ossessione per il denaro, Fedez smentisce:

Tutti pensano che io sia ossessionato dal denaro, per fortuna no. Sono ossessionato dal fare denaro divertendomi perché il vero lusso non è diventare ricchi. Conosco tante gente ricca che non è felice. Il segreto è essere ricchi e felici. Il mio scopo nella mia vita è anche quella di riuscire a costruire delle cose, dove però all'obiettivo ci arrivo divertendomi.

La politica: "Mai dire mai"

Fedez e la politica. "Mai dire mai", ha ammesso il rapper: "Lo spirito è lasciare qualcosa di importante in questo paese. Ad oggi, se entri nel palazzo è difficile cambiare le cose. È più facile cambiarle fuori e ad oggi non sento l'esigenza di entrare in politica".

Il caso Muschio Selvaggio

Ampio spazio al caso Muschio Selvaggio con Fedez che ha spiegato la situazione attuale: "Ho scritto a Luis più volte dicendo parliamone serenamente, ma subentra anche l'orgoglio. C'è stato un rapporto profondo e ci vuole del tempo". Fedez ha anche lasciato anche una serie di riflessioni sul futuro del mercato:

Un podcast inizia a prendere un'identità dopo un anno o due. Muschio ha avuto due vite, quando c'era Luis si ragionava in un modo, quando è arrivato Marra ho avuto modo di fare cose che non potevo fare. Luis non voleva parlare di politica, io e Marra invece siamo molto affini su politica e altri temi. Abbiamo fatto cose che non erano solo belle da vedere, ma belle da fare. Se io fossi stato assetato di denaro, chi me lo faceva fare di fare Muschio Selvaggio perdendoci soldi e pagando la gente? A me piaceva farlo, ecco perché. […] Il futuro di Muschio non è in mano a Luis. Ora c'è una persona terza che gestisce le cose, ci sono dei procedimenti in corso ed è un casino perché abbiamo una società al 50%. Il tema è che nessuno dei due vuole vendere. Entrambi abbiamo offerto tanti soldi all'altro. Io non li voglio, Luis non li vuole o forse ne vuole di più.

Il mondo dei podcast, a dire di Fedez, ha un potenziale inespresso:

Il mondo dei podcast è un business inespresso perché tutte le società di podcast che ci sono, sono state date in mano a persone che non capiscono un cazzo di podcast e non hanno capito il potenziale vero. Muschio Selvaggio, senza tutto quello che è successo, poteva valere 40 miliardi di euro. Nessuno ha capito come fare soldi con i podcast. Il problema dell'editoria è che non hanno il cambio generazionale. Quando i loro lettori moriranno, quelli che rimarranno in vita non se "li inculano". I podcast intercettano le Gen Z e creeranno un nuovo capitolo dell'editoria.

I grandi editori contro gli influencer

Un leggero passaggio sul caso Balocco. Fedez ha spiegato che il motivo per cui c'è stata questa campagna di demonizzazione nei confronti degli influencer è da rintracciarsi nei soldi che i gruppi editoriali stanno perdendo proprio in favore delle campagne degli influencer:

Andate a vedere i dati dell'editoria. I soldi che perdono indovina dove vengono investiti? Sugli influencer. Ogni articolo che tu leggi contro gli influencer non è un discorso disinteressato. Loro hanno cercato di costruire una narrazione demonizzante degli influencer perché stanno tentando di fermare una valanga con un cucchiaino in mano. Non hanno capito che la valanga gli arriverà in faccia anche se riusciranno a costruire una narrazione credibile. Dopodiché oggi mi dovete dire qual è la differenza tra Gramellini e Alessia Lanza. Per me, Alessia Lanza è più interessante.