Fedez a Vittoria: “Se non fai la brava, ti tolgo Elsa e metto Lino Banfi”, la risposta dell’attore “Ti porto via Elsa e ti metto le foto di Lino Banfi”, così Fedez ha simpaticamente minacciato la figlia Vittoria durante una serata giochi insieme al fratello Leone. Il noto attore, chiamato in causa dal rapper, ha risposto ironicamente con una storia su Instagram: “Ciao Fedez, hai fatto bene”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Lino Banfi al posto di Elsa di Frozen. È questa la minaccia che Fedez ha fatto simpaticamente alla figlia Vittoria durante una serata giochi, in cui la piccola di casa ha messo sottosopra i piani del padre e del fratello maggiore Leone. Il noto attore pugliese, chiamato in causa, ha deciso di rispondere ironicamente al rapper con una storia pubblicata su Instagram: "Ciao Fedez, hai fatto bene con Vittoria".

La "minaccia" di Fedez a Vittoria

Come ha mostrato in alcune storie Instagram, Fedez stava giocando con le carte dei Pokemon insieme a Leone. Poi è arrivata la piccola Vittoria che "ha distrutto tutto". Il rapper l'ha così minacciata ironicamente per farla smettere: "Va bene, ti porto via Elsa e ti metto le foto di Lino Banfi in cameretta". "Che cosa è?", è intervenuto curioso il primogenito dei Ferragnez. Il padre ha risposto: "É un signore. Se fai la monella, basta Elsa solo Lino Banfi". La bambina ha chiesto: "È cattivo?". "No, è un signore simpatico", ha continuato il rapper. "Ha solo il castello di Elsa e Elsa bambola", si è intromesso ancora Leone. Fedez ha spiegato che la sorella ha tutti i giochi a tema Frozen, noto cartone Disney, che però adesso diventeranno tutti "a tema Lino Banfi". "No", ha urlato Vittoria. "Allora fai la brava", ha concluso Fedez.

La risposta di Lino Banfi a Fedez

Chiamato direttamente in causa da Fedez, Lino Banfi non ha potuto fare a meno di rispondere. E così, in un video girato direttamente dal salotto di casa, ha risposto simpaticamente: "Ciao Fedez, hai fatto bene con Vittoria eh, così bisogna fare". Poi ‘nonno Libero' si è rivolto direttamente alla bambina e, mostrando i poster appesi in casa sua, ha detto: "Vittoria, stammi a sentire, ha fatto bene papà. Altrimenti mettiamo questi poster e togliamo quelli di Elsa e mettiamo il mio pupazzo, così è contento anche Leone. Ciao a tutta la famiglia".