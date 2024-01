Lino Banfi a Vittoria, figlia di Fedez: “Hai ragione: i poster di Elsa in camera tua, i miei in quella di papà” Lino Banfi pubblica una Instagram story con la quale si rivolge a Vittoria, figlia di Fedez e Chiara Ferragni: “Hai ragione: i miei poster li mettiamo in camera di papà”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

La divertente replica di Lino Banfi a Fedez che, scherzando con la figlia Vittoria, l’aveva “minacciata” di sostituire i suoi giocattoli di Elsa, protagonista del film Disney “Frozen”, con dei poster di Lino Banfi. Esilarante la reazione della piccola che, fin dall’inizio, aveva manifestato la sua contrarietà di fronte alla “punizione” pensata dal padre. A sostenere la piccola Vittoria, a sorpresa, è arrivato Lino Banfi che ha pubblicato una Instagram story con la quale si è rivolto proprio alla più piccola di casa Ferragnez.

La “minaccia” di Fedez alla piccola Vittoria

Fedez, scherzando con la figlia, l’aveva minacciata di eliminare dalla sua camera ogni gioco o poster di Elsa. “Ti tolgo tutti i giochi di Elsa di Frozen e ti metto le foto di Lino Banfi”, aveva detto Fedez con tono fintamente fermo, provocando la delusione della bambina che, pur non conoscendo Lino Banfi, era apparsa preoccupata all’idea che il padre le togliesse i giochi del suo personaggio animato preferito.

La proposta di Lino Banfi alla piccola Vittoria

Determinato a rivedere il sorriso sul volto della piccola Vittoria, Lino Banfi è intervenuto via Instagram per rispondere a Fedez e lanciare una proposta alla bambina. “Ciao Vittoria, hai ragione tu. I poster di Elsa li mettiamo in camera tua. Quelli di Lino Banfi in camera di tuo padre”, è stato il commento dell’attore. Fedez ha riportato divertito la story pubblicata da Banfi, aggiungendo tra le risate: “La situazione ci sta sfuggendo di mano”. Per il momento, tuttavia, le bambole preferite della piccola sono in salvo e così la passione di Vittoria per la star di Frozen. Fedez, invece, potrebbe ritrovarsi costretto ad apportare qualche modifica alle pareti della camera da letto del nuovissimo attico acquistato iin zona City Life a Milano insieme alla moglie Chiara Ferragni.