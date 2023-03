Federica Aversano accusata di stalking dall’ex compagno, l’avvocato Crisileo: “Denuncia per gelosia” Federica Aversano, ex tronista di Uomini e Donne, è stata denunciata dall’ex compagno e padre di suo figlio, accusata di reati quali molestie e atti persecutori. L’avvocato che difende l’ex tronista, Raffaele Gaetano Crisileo, ha spiegato a Fanpage.it: “La denuncia nascerebbe per gelosia e vendetta”.

A cura di Gaia Martino

L'ex tronista di Uomini e Donne Federica Aversano è finita nel registro degli indagati della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, nel Casertano. È stata aperta un'inchiesta per una serie di reati denunciati agli organi di polizia dall'ex compagno, padre di suo figlio Luciano Giuseppe. Fanpage.it ha raggiunto l'avvocato che difende l'ex tronista, Raffaele Gaetano Crisileo: "Credo che la denuncia nasca per motivi di gelosia e vendetta".

Federica Aversano dovrà difendersi dalle accuse di molestie e atti persecutori

Secondo l'esposto presentato dal suo ex compagno, Federica Aversano deve difendersi ora dai reati quali molestie e atti persecutori. Il rapporto tra l'ex tronista e il papà di suo figlio dalla quale si è separata prima ancora di partorire, si sarebbe inasprito per colpa di gelosie dell'uomo. L'avvocato che segue l'ex tronista ha spiegato a Fanpage.it che la denuncia nascerebbe anche per questioni altre: "Credo che si tratti di gelosia, questo è quello che ho capito. La denuncia nascerebbe anche per altre questioni, si potrebbe parlare di vendetta" – le parole del difensore di Federica Aversano, Raffaele Gaetano Crisileo – "Abbiamo chiesto al Pubblico Ministero di sentirla per difendersi".

Chi è il padre del figlio di Federica Aversano

L'identità dell'ex compagno di Federica Aversano non è nota alle cronache rosa. L'ex tronista di Uomini e Donne ha spesso parlato del padre di suo figlio raccontando di aver interrotto la storia con lui quando era al sesto mese di gravidanza. "Credevo di aver trovato l’uomo con il quale costruire quella famiglia completa che a me è mancata. A 25 anni aspettavo già il mio bambino, ma mentre ero al sesto mese di gravidanza lui si è tirato indietro. Non ha voluto prendersi le responsabilità di un rapporto di coppia stabile. Ha continuato a essere il padre di mio figlio, ma non più il mio compagno", le parole della 28enne casertana al settimanale Di Più.

Oggi Federica Aversano è hostess di una compagnia ferroviaria

Ha salutato lo scorso novembre 2022 il programma di Maria de Filippi, decidendo di abbandonare il trono per motivi personali. Dopo l'avventura a Uomini e Donne, Federica Aversano avrebbe lasciato definitivamente il mondo della televisione. Mamma di Luciano Giuseppe, che ha 4 anni, è oggi un'hostess di una compagnia ferroviaria che copre le tratte dell'alta velocità.