Eredità Lollobrigida, Andrea Piazzolla sui 4 milioni all’estero: “Per le spese personali di Gina”

Andrea Piazzolla, raggiunto da Fanpage.it, nega qualsiasi ruolo nella società panamense aperta da Gina Lollobrigida nel 2014 sulla quale sarebbero transitati i 3,9 milioni di euro incassati dalla diva in seguito alla famosa asta di gioielli da Sotheby’s. Il commento dell’ex assistente della diva arriva dopo l’inchiesta pubblicata da L’Espresso che ha svelato l’esistenza di una società, tale Bewick International Inc, aperta a Panama dall’attrice nel 2014. “Non ero a conoscenza dell’esistenza di questa società. Tra l’altro, nel procedimento è stata confermato che non possiedo alcun conto corrente all’estero, né sono titolare di società straniere”, precisa Piazzolla a Fanpage.it.

Seguito dall’avvocato Filippo Morlacchini, legale che difende Piazzolla nell’ambito dei due procedimenti penali a suo carico per circonvenzione di incapace (il primo dei quali arriverà a breve a sentenza), l’ex assistente della diva ha dichiarato a Fanpage.it:

Ogni iniziativa riguardo la società in questione è stata presa direttamente ed autonomamente dalla signora Gina Lollobrigida con l’ausilio dei suoi consulenti finanziari. Del resto lo stesso articolo de L’Espresso dà atto come la signora Lollobrigida fosse l’unico soggetto autorizzato a gestire i soldi. Quanto all'uso delle somme, per quanto è a mia conoscenza, le stesse sono state utilizzate da Gina Lollobrigida per le sue personali esigenze e ad esempio per pagare gli onorari dell'avvocato Giulia Citani che, anche grazie alla deposizione in suo favore del signor Milko Skofic, ha ottenuto la condanna della signora Lollobrigida al pagamento di un milione di euro. Su questo episodio, che ha visto il signor Skofic deporre contro la madre, avevo già presentato una denuncia perché ritenevo quegli onorari non dovuti. Ma la mia denuncia (che Fanpage.it ha visionato e che risale al 2012, ndr) è rimasta senza seguito.