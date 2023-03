Andrea Piazzolla, factotum di Gina Lollobrigida, in tribunale: “Non paga gli alimenti a suo figlio” Andrea Piazzolla è finito di nuovo in tribunale, ma stavolta per questioni private. L’ex factotum di Gina Lollobrigida non ha mai pagato gli alimenti a suo figlio, nemmeno ora che ha ereditato parte del patrimonio della diva.

A cura di Ilaria Costabile

Andrea Piazzolla, ex factotum di Gina Lollobrigida, è stato citato nuovamente in tribunale, ma stavolta non per questioni che riguardano la diva, bensì per ragioni private, inerenti alla sua vecchia relazione con Sara Urriera, dalla quale ha avuto un figlio. Il ragazzo, però, non ha mai avuto rapporti con il padre che, inoltre, non ha contribuito in alcun modo al suo sostentamento economico, nemmeno dopo aver ereditato una certa somma di denaro dopo la morte della diva.

Il racconto di Sara Urriera

In un'intervista rilasciata a Repubblica, la donna racconta come ha conosciuto Piazzolla, nel 2008, e come lui l'avesse portata anche a casa della Lollobrigida quando ancora si frequentavano, per poi abbandonarla pur sapendo che fosse incinta. Il riconoscimento del ragazzo è avvenuto tardi, nel 2021, dopo anni di battaglie da parte della madre che racconta di come padre e figlio non si siano mai incontrati: "Lo ha conosciuto in tribunale. Mio figlio non aveva mai avuto rapporti con il padre fino a quando il giudice non aveva chiesto un incontro". Da quegli incontri in tribunale, poi, è arrivato il riconoscimento:

Il giudice gli ha imposto di fare il test del dna, siamo andati all’ospedale San Camillo, dove diceva Andrea (Piazzolla ndr), in un laboratorio dove hanno prelevato un campione di saliva e lo hanno comparato. Per un ragazzino non è bello. Il test del dna ha un significato particolare e sapere che suo padre non si fida del fatto che il ragazzo sia suo figlio è una barzelletta che non fa ridere.

Andrea Piazzolla non ha mai pagato gli alimenti

Una volta accertata la paternità, Andrea Piazzolla avrebbe dovuto provvedere al mantenimento economico di suo figlio, come deciso dai giudici, ma non è mai avvenuto: "Lui però non ci ha mai aiutato economicamente, non lo fa ancora, neanche dopo la sentenza", come racconta Sara Urriera. Per sottrarsi ai suoi obblighi, il 34enne aveva dichiarato di essere indigente e, quindi, di non poter sostenere le spese per gli alimenti. Con la morte di Gina Lollobrigida, però, la situazione è notevolmente cambiata e, infatti, avendo ereditato un congruo capitale, tra denaro e beni, appartenenti alla diva, l'ex factotum non potrebbe più tirarsi indietro, ragion per cui la sua ex lo ha trascinato in tribunale: "Attendiamo di capire cosa farà la difesa" ha dichiarato la donna a Repubblica, in attesa di una nuova sentenza.