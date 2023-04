Milko Skofic, figlio di Gina Lollobrigida: “Solo bugie, voglio giustizia è ora di fare chiarezza” Milko Skofic, il figlio di Gina Lollobrigida, ha raccontato in un’intervista a Pomeriggio 5 la sua verità. Ritiene, infatti, che la madre sia stata manipolata dal suo factotum Andrea Piazzolla che, negli anni, avrebbe pian piano ridotto anche il patrimonio dell’attrice.

A cura di Ilaria Costabile

A distanza di mesi dalla scomparsa di Gina Lollobrigida, suo figlio Milko Skofic ha deciso di concedere un'intervista a Pomeriggio 5 in cui raccontare la sua verità. Secondo lui, infatti, Andrea Piazzolla si sarebbe lanciato in mosse piuttosto azzardate dal punto di vista finanziario, tanto da prosciugare il patrimonio della diva che, per metà, è stato assegnato a lui in quanto figlio e al suo factotum. Dal canto suo, invece, Piazzolla dichiara di aver agito sempre in favore dell'attrice.

La verità di Milko Skofic

L'intento primario sarebbe, quindi, quello di portare chiarezza in una situazione che, a detta di Skofic, avrebbe non pochi punti oscuri, raccontati finora in maniera lacunosa, non corretta. Per questa ragione, Milko Skofic ha deciso di parlare apertamente:

Sono state dette bugie e falsità e cose non vere in tv e sulla stampa. Ho pensato che ora è il momento di fare chiarezza. Mi ha ferito molto la manipolazione di Piazzolla. Fino al 2013/2014 ho vissuto nella villa di mia madre, poi mi sono separato e in casa sono rimasti la mia ex moglie e mio figlio. Poi è arrivato uno sfratto, firmato da Piazzolla, che era l’amministratore di mia madre. E così hanno mandato fuori Dimitri da casa.

Il patrimonio di Gina Lollobrigida

Secondo Skofic, soprattutto negli ultimi anni, Gina Lollobrigida sarebbe stata manipolata da Andrea Piazzolla, dal momento che in lui riponeva la più piena e sincera fiducia. La diva non avrebbe mai messo in dubbio quanto propostole dal suo factotum che, intanto, avrebbe solo soddisfatto i suoi bisogni. Milko racconta alle telecamere di Pomeriggio 5 un aneddoto relativo ad una fattura di diverse migliaia di euro, facendo presente che i conti intestati alla madre, erano stati pian piano ridotti a nulla, (sebbene sia stato scoperto di recente un conto all'estero):

Mia madre era ormai fuori controllo, credeva a ogni cosa che diceva Piazzolla. Un giorno ho visto una fattura nella cassetta della posta. Era una fattura da 117mila euro per un’automobile. Non era normale per mia madre, altrimenti non mi sarei allarmato. Lei era molto attenta alle spese. Mai ha avuto la passione per le macchine. Quindi la chiamo e dico: “Ma questa fattura da 117mila euro? Che succede?”. Lei mi risponde: “Andrea è un genio, compra macchine e poi le rivende”. Io sono rimasto basito. Quando lui è arrivato i conti erano buoni. A Monte Carlo c’erano soldi, abbastanza per finanziare una vita sostenibile per mia madre. Quando la guardia di finanza ha visto i conti un po’ di tempo dopo a Roma erano rimasti 100 euro e niente a Monte Carlo.

Tanti i punti toccati durante l'intervista, compreso il matrimonio con Rigau, oltre che la gestione della casa di Roma, attualmente senza corrente perché pare non sia stata pagata una bolletta di circa 40mila euro. Dopo queste dichiarazioni, però, alla domanda su cosa resta del patrimonio di sua madre, Skofic risponde: