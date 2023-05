Chi è Fiore Argento, la sorella maggiore di Asia Argento all’Isola dei Famosi 2023 Fiore Argento è la sorella maggiore di Asia Argento, entrambe figlie del maestro dell’horror Dario Argento, hanno però madri diverse. Pur essendo cresciuta a contatto con il cinema, ha scelto di fare la stilista e ora si è messa alla prova come concorrente dell’Isola dei Famosi.

Fiore Argento, 53 anni, è la sorella maggiore di Asia Argento, sono entrambe figlie del noto regista Dario Argento, ma sono nate da madri differenti. L'attuale concorrente dell'Isola dei Famosi è nata dal matrimonio del maestro dell'horror italiano con Marisa Casale, da parte di madre ha anche un'altra sorella Gioia. Pur avendo respirato aria di cinema sin da bambina, ha scelto di diventare una stilista.

Chi è Fiore Argento, la prima figlia di Dario Argento all'Isola dei Famosi

Nata il 3 gennaio 1970 a Roma, Fiore Argento nasce dall'unione tra Marisa Casale e Dario Argento, che sono stati insieme dal 1966 al 1972. La donna, infatti, ha avuto un'altra figlia, Gioia, a cui Fiore è molto legata. Fin da bambina è a contatto con il mondo del cinema, infatti ha nel 1985 compare anche nel film Phenomena del papà Dario Argento, oltre che in un lungometraggio "Demoni" sempre sceneggiato e prodotto da suo padre. Il cinema, però, non è la sua strada e infatti si trasferisce negli Stati Uniti per il Fashion Institute of Technology, collaborando anche con Fendi, per cui firma una collezione. Non mancano, però, altre apparizioni davanti alla macchina da presa, come nel videoclip della canzone "L’Assenzio" dei Bluvertigo, scritto e prodotto da sua sorella Asia nel 2001.

Fiore Argento e la sorella Gioia, figlia della madre Marisa Casale, fonte Instagram

Fiore e Asia sono cresciute con il papà Dario Argento: le due sorelle hanno madri diverse

Tra Fiore e Asia c'è un rapporto strettissimo, le due sono cresciute insieme, pur avendo madri diverse. In un'intervista rilasciata a Repubblica, infatti, fu proprio il regista a dichiarare: "Quando mi sono separato da Daria Nicolodi le mie figlie sono venute da me, non sono volute restare da lei, così ho fatto loro da padre e madre fino quasi all’età adulta. Loro mi vietavano di portare donne in casa, non solo per la notte ma anche a pranzo… mi interrompevano le telefonate, mi hanno molto seguito. Mia madre diceva che hanno fatto il bene della mia vita". Fiore è stata accanto a sua sorella nei momenti per lei più difficili, dalla separazione da Morgan, al caso Weinstein fino alla morte del suo compagno Anthony Bourdain e intervistata a Storie Italiane ha raccontato:

Quando è nata Asia, andavo a sbirciare dentro la culla per vederla per stare con lei. Abbiamo un rapporto di sorellanza totale, anche un po’ materno una nei confronti dell’altra. Se qualcuno ci attacca facciamo muro, siamo lì a proteggerci".

Dario Argento e le figlie Asia e Fiore, fonte Instagram

La vita privata di Fiore Argento

Fiore Argento è riservatissima, dai social non traspare nulla della sua vita privata ed è quindi difficile comprendere se abbia un compagno attualmente oppure no. La stilista, però, è stata protagonista di un aneddoto di cronaca rosa, insieme a Pietro Delle Piane. Tutto si consumò durante l'edizione del Grande Fratello Vip in cui Antonella Elia, fidanzata dell'attore, era una concorrente. Argento e Delle Piane, che in passato hanno avuto una liasion, furono beccati a camminare mano nella mano e da alcuni scatti sembrò quasi che tra loro ci fosse stato un bacio, in realtà non ci fu null'altro che una passeggiata, durante la quale l'ex fidanzato di Antonella Elia avrebbe adottato dei comportamenti ambigui, pur di far parlare di sé, come emerse in un'ospitata da Barbara D'Urso.