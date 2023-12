Emmanuel Macron non ritirerà la legione d’onore a Gerard Depardieu: “Sono un suo grande ammiratore” Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha dichiarato che non è d’accordo con la procedura disciplinare nei confronti di Gerard Depardieu che prevederebbe il ritiro della Legione d’Onore a lui assegnata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato che non ritirerà la Legione d'Onore all'attore francese Gerard Depardieu, accusato di violenza sessuale. In un'intervista, infatti, ha dichiarato di essere un suo ammiratore e gli riconosce il merito di aver portato la Francia in tutto il mondo.

Le parole di Emmanuel Macron in difesa di Depardieu

Una dichiarazione che stona con il sentire dell'opinione pubblica nei confronti dell'attore che, oltre alle accuse di violenza sessuale rivoltegli negli anni, è stato travolto da un ulteriore scandalo, con la morte di Emmanuelle Debever, la sua prima accusatrice, che si è suicidata buttandosi nella Senna il giorno in cui la tv francese trasmetteva un'inchiesta su Deaprdieu. A seguito dell'accaduto e dopo l'incrementarsi delle accuse nei suoi confronti, era giunta la notizia che al divo sarebbe stata ritirata la Legione d'Onore, la più alta onorificenza concessa dalla Francia, assegnata come premio per i gesti fatti in nome dello Stati.

In un'intervista, il presidente Macron interrogato sull'argomento ha dichiarato: "Sono un grande ammiratore di Depardieu, è un grande attore. Genio della sua arte, ha fatto conoscere la Francia in tutto il mondo". Successivamente ha poi commentato quanto dichiarato dalla ministra della Cultura, Rima Adbul Malak, che aveva annunciato la possibile procedura disciplinare per il ritiro dell'onorificenza, dicendo: "è andata troppo oltre". Ospitato nel programma tv C à vous sul canale France 5, Macron ha nuovamente difeso Depardieu dicendo:

C'è una cosa che non mi coinvolgerà mai, sono le cacce all'uomo. Le detesto. Quando tutti se la prendono con la stessa persona dicendone peste e corna, sulla base di un servizio news, senza che abbia la possibilità di difendersi o che gli si conceda un contraddittorio…. Io non sono d'accordo. Poi, ci sono i procedimenti giudiziari e su questo è semplice: faranno il loro corso.