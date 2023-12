È morta suicida Emmanuelle Debever, accusò di stupro Depardieu: “La sua grossa zampa sotto l’abito” “Il mostro sacro si era abbandonato a molte cose durante le riprese”, denunciava la donna in un post del 2019 rimasto inascoltato. Si è tolta la vita gettandosi nella Senna, nel giorno in cui è andata in onda l’inchiesta tv sullo scandalo sessuale di Gérard Depardieu.

A cura di Giulia Turco

È morta suicida Emmanuelle Debever, l’attrice tra le prime ad accusare di violenza sessuale Gérard Depardieu. La donna, francese di 60 anni, si sarebbe tolta la vita a Parigi gettandosi nella Senna, proprio in concomitanza con la messa in onda di un programma televisivo d’inchiesta sullo scandalo sessuale che ha coinvolto l’attore francese.

La denuncia dell’attrice che quattro anni dopo si è tolta la vita

Ad annunciare la morte della donna, che sarebbe avvenuta lo scorso 7 dicembre, è l'Institut National de l'audiovisuel tramite l’account social su X. La notizia ha fatto il giro dei media francesi. Secondo la giornalista Camille Never del quotidiano Libéeration, la donna si sarebbe gettata nella Senna proprio il giorno in cui la rete francese France 2 ha mandato in onda un’inchiesta televisiva sulle presunte violenze sessuali commesse da Depardieu, con tanto di video originali che incastrerebbero l'attore. Emmanuelle Debever aveva mosso verso di lui accuse di molestie nel 2019, parlando apertamente di violenze subite sul set del film Danton nel 1982. Nata nel 1963 a Marsiglia, è stata tra le prime attrici a denunciare pubblicamente l’uomo dando vita ad uno scandalo sessuale che lo coinvolge ancora oggi. "Signor Depardieu. Oggi assolto dall'accusa di stupro e violenza sessuale. No comment”, ha scritto quattro anno prima di togliersi la vita in un post sul suo profilo Facebook, in seguito all’archiviazione di una delle indagini contro Depardieu.

Lo scandalo sessuale che ha travolto Gérard Depardieu

"Il mostro sacro si era abbandonato a molte cose durante le riprese… Approfittando dell'intimità all'interno di una carrozza. Facendo scivolare la sua grossa zampa sotto le mie sottovesti, presumibilmente per avere una migliore sensazione di me…”, ha scritto a chiare lettere l’attrice in un post che nel 2019 ha avuto poca risonanza mediatica. Prima di lei, nel 2018 Charlotte Arnould aveva sporto denuncia per stupro contro l’attore. Il caso attualmente in tribunale, nonostante Depardieu abbia sempre negato ogni accusa. Solo di recente si sono riaccesi i riflettori sullo scandalo, con la messa in onda su France2 del documentario che mostra un video risalente al 2018 in cui l’attore francese fa continui riferimenti sessuali nei confronti di donne presenti, compresa una bambina di 10 anni.