Gerard Depardieu accusato ancora di aggressione sessuale: “Mi ha bloccata contro il muro” È emersa una nuova accusa ai danni di Gerard Depardieu. Una donna ha raccontato di essere stata aggredita sessualmente quando si trovavano entrambi sul set di un telefilm, dove lui avrebbe adottato un comportamento inadeguato e molesto. Questa testimonianza si aggiunge a quella di altre 13 donne.

A cura di Ilaria Costabile

Nuove accuse di aggressione sessuale ai danni di Gerard Depardieu. Arriva, infatti, la testimonianza di un'assistente di scena, presentata dalla stampa francese come Lè, per proteggerne l'anonimato, che in esclusiva a France Inter ha accusato l'attore di aver adottato nei suoi confronti un comportamento fuori luogo, dichiarando di non aver denunciato prima l'accaduto per timore di rappresaglie professionali.

Le nuove accuse a Gerard Depardieu

Secondo quanto raccontato dalla donna, il tentato stupro risalirebbe a diversi anni fa, quando entrambi di trovavano sul set di un film per la tv, dove l'allora 27enne aveva il compito di gestire gli attori, tra i quali figurava anche Gerard Depardieu. Non era la prima volta che i due si incontravano, era già capitato che lavorassero insieme e anche in precedenza lei era stata oggetto di attenzioni sessuali, di commenti inappropriati e anche qualche "mano vagante", ma per questioni economiche non aveva potuto lasciare l'incarico che le era stato affidato. La donna, quindi, racconta:

All'inizio si trattava di commenti sul mio fisico davanti a tutto il team tecnico, poi erano proposte sempre più insistenti di rapporti sessuali, anche a pagamento, oltre a mani che vagavano, sulle natiche e nell'inguine.

L'aggressione si è verificata un giorno in cui da assistente alla regia le era stato chiesto di assicurarsi che Depardieu non entrasse in scena e quindi i due rimasero soli in una stanza. Il racconto a questo punto diventa più dettagliato e angosciante:

Si è tirato giù i pantaloni e mi ha mostrato il suo sesso. Sono andata nel panico e ho lasciato la stanza di corsa. Mi ha raggiunto nel corridoio, inchiodato contro il muro, ma la sua pancia stava bloccando tutto, quindi non ha potuto fare niente.

Depardieu accusato da 13 donne di molestia e violenza sessuale

Purtroppo non riuscì ad abbandonare quel set e fu costretta a portare a termine il suo incarico, ma dell'accaduto ne parlò con pochi colleghi. Dall'episodio sono passati otto anni, ma queste dichiarazioni vanno ad aggravare la posizione già abbastanza delicata di Depardieu che secondo Médiapart è stato accusato da 13 donne. In un lasso di tempo che va dal 2004 al 2022, queste donne dichiarano di aver subito violenze sessiste e sessuali. Gli avvocati del divo francese non hanno risposto alle domande postegli da France Inter su quest'ultima testimonianza. Intanto l'attore è incriminato per sospetto stupro e violenza sessuale nei confronti dell'attrice Charlotte Arnould, da lui sempre negate.