Bill Cosby de I Robinson accusato di violenze sessuali: nove vittime parleranno in tv giovedì Bill Cosby è stato nuovamente accusato di abusi sessuali da nove donne che giovedì andranno in tv a raccontare le violenze subite. Dopo la causa presentata in tribunale, la conduttrice di NBC News Daily, Kate Snow, le accoglierà in studio. Il portavoce dell’attore: “Cercano solo l’attenzione dei media”.

A cura di Gaia Martino

Bill Cosby torna al centro della cronaca per nuove accuse di violenza sessuale mosse contro di lui. L'attore e comico statunitense, oggi 85enne, nel 2021 fu rilasciato dal carcere dopo averci trascorso quasi tre anni e dopo l'accusa di Jody Huth, altre nove donne sarebbero pronte a raccontare in tv le violenze di cui sarebbero state vittima. Lo racconta NBC News.

9 donne in tv per raccontare le violenze subite da Bill Cosby

Janice Dickinson, Lise-Lotte Lublin, Janice Baker Kinney, Lili Bernard, Heidi Thomas, Linda Kirkpatrick, Rebecca Cooper, Pam Joy Abeyta e Angela Leslie: questi sono i nomi – riportati dal portale di NBC News – delle donne che andranno in tv, nel programma NBC News Daily condotto da Kate Snow, per raccontare le violenze subite da Bill Cosby. L'intervista andrà in onda giovedì, si legge. Le donne in questione ieri, mercoledì 14 giugno, avrebbero presentato una nuova causa in tribunale accusando l'attore di aver usato il suo "enorme potere, la sua fama e prestigio" per trascinare a sè e aggredire sessualmente ognuna di loro. Andry Wyatt, il portavoce dell'attore noto soprattutto per la serie t I Robinson, ha smentito ogni accusa.

Le parole di Andry Wyatt, il portavoce di Bill Cosby

Andry Wyatt, il portavoce dell'attore, in una dichiarazione a Variety, ha smentito ogni accusa sostenendo che le donne in questione non intendono combattere le vittime di violenze sessuali: andranno in tv solo perché spinte da una "dipendenza di attenzioni da parte dei media". "Da oggi in poi, non permetteremo più a queste donne di presentare vari esposti contro il signor Cosby senza verificarli prima nell'aula di tribunale". Bill Cosby, oggi 85enne, ha sempre negato le accuse di abusi sessuali mosse contro di lui: lo scorso anno è stato giudicato responsabile di aver molestato Judy Huth nel '75, quando lei aveva 16 anni.