Bill Cosby inizia un nuovo processo per molestie sessuali È iniziato un nuovo processo a carico di Bill Cosby, accusato nuovamente di molestie sessuali, avvenute cinquant’anni fa ai danni dell’allora 16enne Judy Huth.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo essere stato scarcerato per un vizio di forma, durante un precedente processo che lo vedeva come imputato, sempre per l'accusa di abusi sessuali, Bill Cosby torna alla sbarra in California, dopo le accuse rivoltegli da Judy Huth, la quale ha dichiarato di essere stata costretta ad avere un rapporto sessuale con l'attore cinquant'anni fa, quando era solamente una ragazzina.

Cosby non prenderà parte al processo

Non è la prima accusa di abusi e violenza sessuale che pende sulla testa del "papà d'America", ormai 84enne, dal momento che in questi anni sono state avanzate più denunce, a partire dal 2015, dalle quali emergeva la figura di un molestatore seriale che in più occasioni avrebbe anche drogato le ragazze con cui aveva a che fare per poi abusarne. Adesso, con l'accusa di Judy Huth, che ha dichiarato di essere stata molestata nel 1975, quando aveva appena 16 anni, l'attore si trova nuovamente sotto processo. Nonostante abbia sempre ammesso, finora, di aver conosciuto la giovane, ma di non aver mai abusato di lei in nessun modo, stavolta Cosby non sarà presente in aula, ma testimonierà in video durante il procedimento.

Le accuse di Judy Huth

Secondo i legali dell'attore si tratterebbe di un'invenzione della donna, che inoltre all'epoca dei fatti avrebbe avuto 18 anni e non 16 come ha dichiarato, il che ridimensionerebbe l'accusa nei confronti di Cosby. I legali della donna hanno dichiarato che sarà chiamata a testimoniare anche un'altra ragazza che in quell'anno afferma di aver subito violenza da parte del divo, in circostanze molto simili a quelle di cui è stata vittima la Huth. La denuncia era stata sporta già otto anni fa, ma a causa di non pochi ritardi nel sistema giudiziario americano, ingolfati ancora di più dalla pandemia, solo adesso il caso viene portato in tribunale.