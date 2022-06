Kevin Spacey lasciato a piede libero nel processo a Londra per le accuse di molestie sessuali Kevin Spacey verrà processato a Londra, dal prossimo 14 luglio, ma sarà lasciato a piede libero. Questa la decisione del giudice della Westminister Court che dovrà decidere dei cinque capi d’accusa che pendono sul capo dell’attore statunitense.

A cura di Ilaria Costabile

Si sta svolgendo in questi giorni il processo ai danni di Kevin Spacey in Inghilterra, dove è imputato per tre capi d'accusa per eventi risalenti ai primi anni Duemila. Secondo quanto riportato dalla Bbc, l'attore statunitense sarebbe stato lasciato a piede libero dopo l'udienza preliminare, in attesa che inizi il processo il prossimo 14 luglio. A prendere questa decisione è stato il un giudice della Westminster Magistrates Court. Inoltre l'attore dovrà rispondere anche dell'accusa di aver costretto un uomo ad "atti penetrativi" senza il suo consenso.

La decisione del giudice

L'attore statunitense è arrivato in tribunale assediato dai fotografi che lo hanno seguito fin al suo ingresso in aula, dove sono state ripetute le accuse delle quali deve rispondere davanti al giudice e per cui si ritiene "non colpevole", come dichiarato anche dal suo avvocato, Patrick Gibbs QC, ad inizio della seduta preliminare. In questa fase non è stato chiesto all'attore di dimostrare la sua innocenza e di esporre lui stesso i fatti di cui è accusato, ma è stato il giudice a deliberare le modalità con cui si svolgerà il procedimento legale nei suoi confronti e, quindi, è stato deciso che per tutta la durata del processo all'attore sarà concessa la libertà su cauzione.

Le accuse ai danni di Kevin Spacey

Kevin Spacey deve rispondere di ben cinque capi d'accusa, ovvero sul suo capo pendono: due accuse di violenza sessuale su un uomo nel 2005, aggressione sessuale su un uomo costretto ad atti penetrativi contro il suo consenso nell'agosto 2008 e infine violenza sessuale su un uomo nell'aprile del 2013. Per quanto riguarda il reato verificatosi nel 2008, inerente agli "atti penetrativi" si tratta di un reato perseguibile penalmente e dovrà essere giudicato dal tribunale della Corona. Gli episodi risalgono al periodo in cui l'attore è stato spesso a Londra e coincidono anche con gli anni in cui è stato direttore artistico del teatro Old Vic della capitale inglese. L'ex star di Hollywood che è stato colpito da diverse accuse in questi anni che, al momento, sono state totalmente ritirate.