Kevin Spacey accusato di violenza sessuale nei confronti di tre uomini Su Kevin Spacey pesano quattro accuse di violenza sessuale. Lo riporta BBC News. L’attore è stato la prima celebrità del mondo di Hollywood ad essere travolta dallo scandalo MeToo nel 2017.

A cura di Giulia Turco

Su Kevin Spacey pesano quattro accuse di violenza sessuale ai danni di tre uomini. Lo ha affermato il Crown Prosecution Service. La notizia è stata diffusa negli ultimi minuti dal sito della BBC News, che pubblicherà non appena possibile tutti gli aggiornamenti sul caso. L'attore è stato il primo divo del mondo di Hollywood ad essere travolto dallo scandalo MeToo nel 2017, con le accuse di Anthony Rapp, attore che recitò in Star Trek, il quale dichiarò di essere stato molestato dal divo. Lo scorso anno si era trovato costretto a pagare 31 milioni di dollari alla produzione di House of cards, per aver violato i termini del contratto in materia di policy.

Lo scandalo molestie e il coming out

L’attore era finito al centro delle cronache del noto scandalo MeToo che lo travolse nel 2017. Dopo le accuse di violenza sessuale da parte di Anthony Rapp attore che recitò in Star Trek, Spacey fu costretto a dichiarare apertamente il suo orientamento sessuale, con un vero e proprio coming out. In seguito erano emerse altre accuse, tra le più gravi quella di un cameriere diciottenne di Nuntucket che aveva portato a supporto prove delle violenze subite dalla star di Hollywood. In seguito l’attore avrebbe visto cadere le accuse su decisione dei procuratori del Massachussetts.

Kevin Spacey avrebbe abusato di oltre 30 uomini

Negli ultimi anni, stando alle dichiarazioni emerse, Spacey avrebbe esercitato violenze su oltre 30 uomini, nonostante finora non fosse mai arrivata una conferma sul piano giudiziario. Tutte le accuse sono state prontamente smentite dall’attore, che tuttavia è stato allontanato dal sistema cinematografico di Hollywood. Solo a metà dello scorso anno, Spacey aveva avuto modo di tornare su un set, quello del film di James Franco ‘L’uomo che disegnò Dio’, nel quale interpreta un uomo ingiustamente accusato di pedofilia.