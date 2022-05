Bill Cosby di nuovo sotto processo per abusi su una minorenne avvenuti 50 anni fa Bill Cosby è stato accusato di aver abusato sessualmente di una donna, Judy Ruth, che all’epoca dei fatti era minorenne. La denuncia era già stata sporta nel 2014 e ora riesaminata, dopo l’archiviazione del processo precedente in cui era imputato.

A cura di Ilaria Costabile

Bill Cosby sarà messo nuovamente sotto processo a seguito di un'accusa per abuso su minori, verificatasi almeno 50 anni fa. A quasi un anno dalla sentenza che chiudeva il processo per violenza sessuale a causa di un vizio di forma, l'attore americano si ritrova a dover nuovamente affrontare una causa legale. Stavolta il processo si terrà a Los Angeles e la vittima, Judy Ruth, avrebbe già sporto denuncia nel 2014, ma il suo caso rimase sospeso.

La denuncia già nel 2014

Già otto anni fa, quindi, Judy Ruth aveva dichiarato di aver subito una violenza sessuale da parte dell'attore noto per essere "il papà d'America" a seguito dell'iconico ruolo da lui interpretato nella sit com "I Robinson". I fatti risalirebbero ad almeno cinquant'anni fa, quando la donna aveva appena 15 anni, quindi nel 1974, poi successivamente dichiarò che l'incontro avvenne l'anno dopo nel 1975, quando aveva già compiuto 15 anni. La denuncia era stata fatta nel 2014, ma quando nel 2015 Cosby venne arrestato per altre accuse emerse sul suo conto, sempre di natura sessuale, quelle di Judy Ruth e di altre donne rimasero in sospeso.

La richiesta di archiviazione del processo

L'incontro tra l'allora adolescente e l'attore sarebbe avvenuto in un parco, durante le riprese di un film, dopo le quali Cosby avrebbe invitato la ragazza insieme ad un'amica ad un tennis club dove avrebbe offerto loro dell'alcol, per poi spostarsi nella villa di Playboy e fu proprio in quel frangente che Ruth fu costretta ad avere un rapporto sessuale con lui. L'avvocato di Cosby, Jennifer Bonjean, ha ritenuto questo processo "un'imboscata" ai danni dell'attore e ha chiesto l'archiviazione del processo perché la donna ha cambiato versione dei fatti. Stando a quanto riporta la stampa americana, non sarebbe richiesta la presenza dell'attore ormai ultraottantenne in aula. Con questa si arriverebbe a diverse accuse di violenza e abusi sessuali da parte di più donne nei confronti dell'attore che, quindi, qualora fosse giudicato colpevole, rischierebbe di tornare in galera, da dove era uscito solamente pochi mesi fa.