Kevin Spacey inizia un nuovo processo a Londra, accusato da quattro uomini di aggressione sessuale È iniziato oggi, 28 giugno 2023, a Londra, il processo ai danni di Kevin Spacey, accusato di aver aggredito sessualmente un giovane e di averne molestati altri tre. L’attore si dice pronto a dimostrare la sua innocenza.

A cura di Ilaria Costabile

È iniziato, oggi, 28 giugno 2023, il processo ai danni di Kevin Spacey a Londra. L'attore deve rispondere di oltre dieci capi di imputazione, a seguito di segnalazioni e ricerche portate a termine dalla polizia britannica. Il divo americano è apparso piuttosto tranquillo, preso d'assalto da fotografi, cronisti e cameraman accorsi davanti al tribunale. Il processo dovrebbe durare quattro settimane.

Le accuse rivolte a Kevin Spacey

Spacey è stato accusato di aggressione sessuale ai danni di un aspirante attore, episodio che si sarebbe verificato tra il 2001 e il 2004, a questo si aggiungono le denunce di altri abusi sessuali, subiti in Inghilterra da tre ragazzi tra il 2005 e il 2013, corrispondente al periodo in cui l'attore era il direttore del prestigioso teatro inglese Old Vic. Secondo la Procura della Corona, che ha preparato l'atto di accusa, tra gli episodi citati ci sarebbe anche un rapporto sessuale completo, imposto ad una delle vittime, oltre che avances piuttosto esplicite e sgradite e molestie. I legali dell'attore sostengono che il divo sia in grado di provare la sua innocenza. Come d'altronde è accaduto per gli altri processi di cui è stato protagonista.

Kevin Spacey innocente nei precedenti processi

Le accuse delle quali deve rispondere, si aggiungono a quelle emerse nel 2017, quando si faceva sempre più strada il movimento #MeToo. L'attore era stato accusato dal giovane Anthony Rapp, col quale aveva lavorato sul set di Star Trek, di molestie sessuali. A seguito di queste dichiarazioni, fu costretto a fare coming out e fu immediatamente allontanato dalle produzioni alle quali stava lavorando, compreso House of Cards. Dopo Rapp, emersero altre accuse, una delle più gravi è stata quella di un giovane, William Little, un cameriere diciottenne di un bar di Nuntucket, che aveva portato a supporto anche delle prove, ma dopo qualche tempo fu il ragazzo stesso a ritirare la denuncia e l'attore ha visto cadere le accuse a lui rivolte su decisione dei procuratori del Massachusetts. Intanto, Spacey è stato prosciolto dalle accuse nei confronti di Rapp.