Elton John e il marito David Furnish testimoni in difesa di Kevin Spacey nel processo a Londra Elton John e il marito David Furnish sono stati chiamati a testimoniare in difesa di Kevin Spacey, durante il processo ai danni dell’attore per molestie sessuali che si sta tenendo a Londra da tre settimane.

A cura di Ilaria Costabile

È in corso, da ormai tre settimane, il processo a Kevin Spacey, accusato da quattro uomini di abusi sessuali. Nel corso della giornata di oggi, 17 luglio, sono stati chiamati a testimoniare in difesa dell'attore Elton John e il marito David Furnish. Tra loro, infatti, intercorre un rapporto d'amicizia, e sono i primi testimoni famosi ad intervenire nel corso del processo.

Elton John e il marito testimoni

La testimonianza avverrà in collegamento da Monaco e alla coppia verrà chiesto conto della conoscenza con l'attore. I tre hanno partecipato insieme ad una cena di beneficenza, tenutasi in aiuto della Elton John AIDS Foundation nel 2017, ma il loro rapporto è iniziato diverso tempo prima. È stato proprio Spacey, infatti, a raccontare di aver fatto un'offerta durante un'asta, per una auto piuttosto costosa e il cantante si era offerto di conservargliela, tenendola nel suo garage. Le parole del cantante e di suo marito serviranno alla difesa per sostenere l'immagine di un certo tipo di persona, sulle base delle esperienze da loro vissute, che non va a definire il ritratto di un uomo dedito a certe pratiche.

La difesa di Kevin Spacey

La difesa di Spacey è iniziata la scorsa settimana. L'attore ha parlato in prima persona delle accuse che gli sono state rivolte, dichiarando che il piano d'attacco dell'accusa fosse piuttosto debole e professandosi innocente, dichiarando che uno degli uomini che ha denunciato gli abusi avrebbe avanzato queste accuse, descrivendole in maniera esagerata, ma soprattutto per una questione di soldi. Il divo di Hollywood si è dichiarato innocente e lo scorso gennaio si è dichiarato non colpevole di tre capi di imputazione per aggressione sessuale, altre tre accuse di violenza e ancora per aver indotto una persona a consumare rapporti intimi senza consenso.