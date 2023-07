Kevin Spacey nega le accuse di molestie: “Sono stato promiscuo, ma non sono una cattiva persona” Kevin Spacey si difende durante le udienze del processo in cui è imputato a Londra per abusi sessuali ai danni di quattro uomini. L’attore non nega di essere stato promiscuo, ma dichiara di non aver mai fatto nulla senza consenso.

A cura di Ilaria Costabile

Si concluso il controinterrogatorio di Kevin Spacey durante il processo iniziato a Londra lo scorso 28 giugno, che lo vede imputato per aver perpetrato molestie sessuali ai danni di quattro uomini, nel periodo che va dal 2001 al 2013. L'attore ha risposto alle domande difendendosi e ammettendo di aver avuto incontri intimi con almeno due degli accusatori, ma negando nuovamente le accuse.

Kevin Spacey si difende dalle accuse

Gli uomini interrogati dai legali hanno descritto l'attore americano come una persona "disgustosa e spregevole", sebbene lui abbia dichiarato di non aver mai agito senza consenso nei confronti delle persone con le quali ha interagito nel corso di quegli anni.

Al divo è stato chiesto se può aver frainteso dei segnali mandati da quei ragazzi e Spacey, in maniera piuttosto schietta, ha ammesso: "Capita e lo accetto. Milioni di persone sanno come funziona, fai un tentativo con qualcuno e se non ti ricambia sei imbarazzato e…provi ad andare oltre".

Leggi anche L'attore Danny Masterson è stato ritenuto colpevole di due accuse di stupro

Secondo la Bbc, però, durante il processo l'attore ha raccontato di aver avuto degli accordi consensuali con due degli accusatori e parlando del suo atteggiamento, in risposta ad una domanda piuttosto esplicita dell'accusa, che voleva insinuare lui provasse piacere a consumare rapporti "pericolosi", ha ammesso: "Sono stato molto aperto, a volte ero promiscuo. Questo non mi rende una persona cattiva".

A questo, poi, ha aggiunto una considerazione relativa alla sua notorietà, dicendo che il suo essere famoso lo ha reso più diffidente nei confronti degli altri: "Sono sicuro che se avessi voluto avrei potuto fare sesso con le persone tutto il tempo". Il suo intervento si è concluso con una convinta negazione delle molestie nei confronti dei tre uomini e aggiungendo di aver "afferrato l'inguine" di un quarto uomo, ma facendolo come gesto maldestro.

La disperazione di Kevin Spacey

Infine, Spacey non ha esitato a raccontare durante una delle ultime udienze del processo, come le svariate accuse piovutegli addosso in questi anni abbiano completamente stravolto la sua vita, cambiandola dall'oggi al domani: